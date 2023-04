“Le daba dinero para que pudiera comer”: Sarah Paulson relata los comienzos en Hollywood de Pedro Pascal

11 de Abril de 2023

La amistad de Sarah Paulson y Pedro Pascal se remonta a unas tres décadas.

Sarah Catharine Paulson, actriz, entró en detalle en cuanto a la relación de amistad que mantiene con Pedro Pascal, la cual se remonta a los primeros años del chileno en la escena hollywoodense.

En conversación con la revista Esquire, la intérprete conocida por protagonizar varias temporadas de la serie American Horror Story contó que conoció al protagonista de The Last of Us cuando estaba inscrito en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, en 1993. Incluso, en esa época lo ayudó económicamente.

“Él ha hablado de esto públicamente, pero hubo momentos en los que le daba mi viático de un trabajo en el que estaba para que pudiera tener dinero para alimentarse”, contó Sarah Paulson en la publicación.

La fama de Pedro Pascal

La actriz se refirió también a la gran popularidad que ha adquirido Pedro Pascal en el último tiempo, calificando de “muy psicótico” a sus seguidores y que por su nueva calidad de estrella “todo el mundo quiere una parte de él”.

En ese sentido, planteó que “solo quieres que tenga éxito… Y eso, para mí, es signo de una gran estrella de cine”.

“Estoy lista para que tome las riendas de los muchachos de las comedias románticas del pasado, como Bruce Willis y Mel Gibson y todos ellos. Él puede ser todo eso. Hagamos un remake de Duro de Matar con Pedro. Rehagamos todas las películas de Arma Mortal con Pedro”, añadió.

Pedro Pascal también habló con la revista Esquire sobre su amistad con Sarah Paulson, a quien definió como su “familia en Nueva York“.