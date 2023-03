VIDEOS – Los cuatro momentos de Pedro Pascal en los Premios Oscar 2023

13 de Marzo de 2023

Pedro Pascal acaparó todas las miradas con su participación en la ceremonia de los Premios Oscar.

José Pedro Balmaceda Pascal, conocido como Pedro Pascal, fue uno de los invitados a la ceremonia de los Premios Oscar 2023, la que se llevó a cabo, como es tradición, en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

El protagonista de series como The Last of Us y The Mandalorian ofició como presentador junto a Elizabeth Olsen, conocida por interpretar a Scarlet Witch en las películas de Marvel.

Ambos anunciaron a los ganadores de dos categorías: Mejor Corto Documental y Mejor Corto Animado.

Pero no solo eso, porque Pedro Pascal fue uno de los principales focos de atención de la ceremonia de los Premios Oscar desde el primer momento que arribó hasta el evento.

A continuación, cuatro momentos que tuvo al chileno como el principal protagonista durante la noche de este domingo.

El momento que se viralizó

En medio de la transmisión de la ceremonia de los Premios Oscar, Pedro Pascal protagonizó un particular momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Ocurrió a los pocos minutos de iniciado el evento, cuando el animador Jimmy Kimmel recordó la cachetada de Will Smith a Chris Rock el año pasado.

“Si alguno se enoja con uno de los chistes, no puede venir acá y enojarse conmigo. No será fácil. Tendrán que pasar, primero, por un par de amigos míos“, señaló el presentador, mencionando a figuras como Michael B. Jordan y Michelle Yeoh. Pero también apuntó al “Mandaloriano”.

En ese minuto, Pedro Pascal miró directamente a la cámara con una mirada seria, convirtiendo esa imagen en viral rápidamente.

Monólogo de Jimmy Kimmel durante los #Oscars citando algunos colegas que lo defenderán ante un incidente a lo Will Smith.



Michael B. Jordan (Adonis Creed), Michelle Yeoh, Pedro Pascal (The Mandalorian) y Andrew Garfield (Spiderman) perdido

Pedro Pascal y Elizabeth Olsen

Tal y como mencionamos anteriormente, Pedro Pascal ofició como presentador junto a Elizabeth Olsen en dos categorías.

El chileno estaba tan relajado que, incluso, bromeó con uno de los nominados en la categoría Mejor Corto Animado. “Y en tan solo 24 minutos, uno de los nominados incluso logró encajar un año entero de…“, en alusión a My Year of Dicks.

Sus palabras descolocaron a su colega, a lo que Pedro Pascal le explicó que “lo sabrás cuando mires esto“.

Salma Hayek corrió por una foto con Pedro Pascal

Mientras Pedro Pascal posaba para los medios junto a su hermana Javiera en la alfombra roja de los Premios Oscar, fueron sorpresivamente abordados por Salma Hayek.

La actriz mexicana al percatarse que el protagonista de The Last of Us se encontraba en el lugar, corrió para tomarse una fotografía con su colega. Incluso dejó atrás a su hija Valentina, quien también se sumó a este momento.

Salma Hayek corriendo a tomarse una foto con Pedro Pascal

Pedro Pascal saludó al público

En su llegada a la alfombra roja de los Premios Oscar, Pedro Pascal también se dio el tiempo para ir a saludar al público que llegó al Dolby Theatre.