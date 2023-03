Las declaraciones de Lisandra Silva tras convertirse en la nueva eliminada de Aquí Se Baila

22 de Marzo de 2023

Lisandra Silva perdió en la "batalla final" frente a Claudio Moreno, teniendo que abandonar Aquí Se Baila.

Compartir

Lisandra Silva Rodríguez, modelo, se convirtió en la tercera eliminada de Aquí Se Baila la noche de este martes, luego de perder en la “batalla final” frente a Claudio Moreno.

En este nuevo episodio del estelar de Canal 13, fueron ocho parejas las que se presentaron en la pista para demostrarle al jurado que merecían continuar una semana más en la competencia.

Una vez finalizados los shows, se revelaron las notas, dando cuenta de que las más bajas correspondían, precisamente, a Lisandra Silva y Claudio Moreno.

Ambos debieron someterse a la denominada “batalla final“, donde la cubana bailó 45 minutos de “Crazy in Love” de Beyoncé, mientras que el también actor hizo lo propio con “Runaway Baby” de Bruno Mars.

En decisión unánime por parte del jurado, Lisandra Silva se convirtió en la nueva eliminada de Aquí Se Baila, sumándose a Paz Bascuñán y Rocío Marengo.

Las palabras de Lisandra Silva previo a abandonar Aquí Se Baila

Una vez conocida su salida de Aquí Se Baila, Lisandra Silva agradeció “muchísimo esta oportunidad, fue hermoso y les quiero agradecer a todos los chicos porque fueron una familia para mí“.

Sobre su salida, reconoció que “sentí un gran alivio” porque “estaba bailando con una lesión en el dedo de la mano derecha que me estaba debilitando, me sentí sobreexigida y extrañar a mis pollos me estaba pasando la cuenta. Fue el momento perfecto para salir de la competencia”.

Por último, Lisandra Silva dedicó palabras a su bailarín Gianfranco Polidori. “Lo siento mucho por él porque de verdad es tremendo bailarín y podría llegar a la final y a Claudio, es un excelente bailarín. Muchas gracias a los jueces y a todo el equipo”, agregó.

Tras el cierre del capítulo de Aquí Se Baila, la cubana se mostró disponible a volver en un eventual repechaje.