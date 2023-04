Cris MJ declara ante Fiscalía y aclara que arma exhibida era falsa

17 de Abril de 2023

El fiscal Eduardo Ríos detalló que ya se le tomó declaración al intérprete de Una Noche en Medellín, además de incautarse el arma, que resultó ser de airsoft, réplica de una Glock 19.

Cristopher Alvarez García, verdadero nombre Cris MJ, está en el ojo del huracán por su polémico live en redes sociales, donde mostró un arma de fuego para responder a la funa de un productor por su fallido recital en Iquique.

Y es que Francisco Lincheo sostuvo que realizó “el peor negocio de su vida” con el cantante de trap oriundo de Coquimbo, ya que “Cris MJ me cobró 30 millones, le pagué 17 millones y un cheque de 13 millones. Fui con mi socio a rogarle que se bajara un poco y no quiso, que a él le daba lo mismo. Le dijimos que en venta de entradas no pasamos los 9 millones de pesos y nada, no quería salir a cantar y me obligó a regalar entradas porque si la gente no llenaba la cancha tampoco iba a salir”.

Frente a estas palabras, Cris MJ realizó una transmisión en redes sociales portando un arma de fuego para responder a las acusaciones de Lincheo, ante lo cual la Fiscalía Regional de Tarapacá inició una investigación por este incidente.

En esta línea, el fiscal Eduardo Ríos detalló que ya se le tomó declaración al intérprete de Una Noche en Medellín, además de incautarse el arma, que resultó ser de airsoft, réplica de una Glock 19.

“Durante el transcurso de esta tarde, la Policía de Investigaciones, específicamente la Brigada de Investigación Criminal de la comuna de Iquique, ha logrado la ubicación e individualización del artista urbano de nombre Cris MJ, estableciéndose que su nombre es Cristopher Álvarez García y siendo ubicado en la comuna de Santiago”, indicó el persecutor.

Junto con ello, “se procedió a la incautación de un armamento tipo pistola, réplica tipo airsoft, la cual será sometida por la Policía de Investigaciones a los peritajes correspondientes y continuándose las diligencias con el objeto de establecer las amenazas que éste habría proferido”.