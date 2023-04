Beto Espinoza recuerda su traumático paso por Cachureos como Epidemia

26 de Abril de 2023

Humberto Beto Espinoza es conocido por su paso por Morandé con Compañía, pero también fue el primer Epidemia que tuvo Cachureos, entregando detalles de cómo fue estar bajo el mando de Marcelo Hernández, el llamado Tío Marcelo.

El comediante fue entrevistado en Not News de Vía X, donde recordó que interpretó a Epidemia tras ser contactado por el productor de Cachureos, Jorge Garrido.

“Me contrata diciendo ‘quiero que tú seas el Epidemia, un personaje con estas características’. A él se le ocurre el personaje”, le relató a Nicolás Larraín.

No obstante, Espinoza dejó en claro que Epidemia no tenía la aprobación de Marcelo, apuntando que “a mí me muestran el personaje, que lo diseñó el Señor Lápiz. Marcelo no lo quería por ningún motivo, después lo quiso mucho y hasta el día de hoy, pero bueno, ese es otro tema”.

Junto con ello, aseguró que su remuneración era menor que la de sus compañeros. “Mi primer sueldo de Epidemia fueron 20.000 pesos. Lo tengo en boleta y todo eso. Mientras que los otros actores que estaba ahí (…) ellos ganaban 50.000 pesos por un año”, contó.

Sin embargo, recalcó que “las platas nunca fueron un problema, porque lo disfrutaba”.

Pero su experiencia en Cachureos llegó a su fin en 1995, cuando presentó su renuncia por sus constantes choques con Marcelo Hernández.

“Era complicado como jefe, no nos trataba mal, pero era una presión constante (…) Yo soy de ciclos y me di cuenta de que estaba agotado de Marcelo. La verdad es que me sentía incómodo y opte por renunciar, pese a que me ofrecieron seguir con mejores condiciones, pero ya era demasiado tarde porque ya estaba absolutamente desencantado con el programa“, sentenció.