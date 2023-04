“La niña que quería volar”: Benjamín Vicuña presenta libro dedicado a su hija Blanca

28 de Abril de 2023

El libro de Benjamín Vicuña será lanzado la próxima semana en nuestro país.

Benjamín Vicuña Luco, actor chileno, anunció su nuevo proyecto el que está completamente alejado del mundo artístico como nos tiene acostumbrado. Durante estos días presentó el que será su primer libro, el cual está dedicado a su fallecida hija Blanca.

“Blanca: La Niña Que Quería Volar” es el nombre de la obra que, según detalló Infobae, lleva trabajando hace al menos diez años, luego de darse cuenta que escribir sobre ella lo ayudaba a calmar su dolor.

“Este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir”, reconoció Benjamín Vicuña al citado medio.

Lo ocurrido con Blanca, reconoció el actor, es “una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo“.

En este libro, Benjamín Vicuña le dedica a su hija frases, poesías, canciones y citas de autores con el fin de homenajearla.

A través de su Instagram, el actor dio a conocer la portada, consignando que este trabajo “pueda servir y acompañar a muchos que miran el cielo día y noche, con más preguntas que respuestas“.

¿Cuándo se lanzará el libro de Benjamín Vicuña?

Según reveló el mismo Benjamín Vicuña, el lanzamiento del libro dedicado a su hija Blanca “primero será en Chile, el 2 y el 3 de mayo, y luego, lo haremos el 4 y el 5 en la Feria del Libro de Buenos Aires”.