El que ríe al último: heladería responde a funa de Martín Liberman y lo expone

16 de Mayo de 2023

La heladería Lado Bueno publicó los mensajes que el periodista les envió, donde les ofrecía un canje, publicidad en redes sociales a cambio de consumir gratis sus productos.

El periodista argentino Martín Liberman está en el centro de la polémica en Argentina, luego que intentara funar a una heladería por un producto en mal estado.

Sin embargo, el local comercial dio a conocer una serie de mensajes que dejaron muy mal parado al comentarista trasandino.

Y es que Martín Liberman publicó en su cuenta de Instagram: “Si pedís helado en Lado Bueno es muy probable que te venga el pote así. Sinvergüenzas, llenen el pote, no estafen a la gente”.

Ante estas palabras, la heladería Lado Bueno publicó los mensajes que el periodista les envió, donde les ofrecía publicidad en redes sociales a cambio de consumir gratis sus productos.

“No sean como Martín Liberman, que miente y cuando te niegas a regalarle el helado te escracha. Ah, y encima odia a Messi, lo cual es peor que lo primero”, le respondió el local.

Pero Liberman no se quedó callado y respondió señalando que “esto se los quiero contar porque los chicos de Lado Bueno lo omitieron. Yo reclamé en forma privada, les mandé la foto del pote y ellos me respondieron: ‘¿Qué sucursal? ¿Cuándo? ¿Cómo?’. Yo qué sé qué sucursal, si lo pedí por una aplicación. Entonces, no crean en todo lo que leen y en todo lo que escuchan, yo hace un año les dije si querían hacer algo juntos”.