“No me silenciarán”: Karen Bejarano responde a hermana que la trató de “mentirosa”

Estas palabras no pasaron inadvertidas para 'Karen Paola', quien respondió que "cuando conté mi historia, sabía que me tendría que someter al cuestionamiento de lo que viví”.

Karen Bejarano salió al paso de las palabras de su hermana Charlot, quien la trató de “mentirosa” tras sus dichos en contra de su mamá por el Día de la Madre.

Y es que la ex chica Mekano indicó el pasado fin de semana que “han sido años muy duros, en los que he tenido mil veces que llorarte y sentir tu ausencia. El dolor que dejaste cuando te fuiste sin decirme adiós, se tatuó en lo profundo de mi corazón, pero hoy elijo crecer y agradecerlo (…) gracias madre por abandonarme en el peor momento de mi vida, porque gracias a eso, pude encontrarme y aprendí a amarme sin condiciones”.

Frente a esto, su hermana Charlot Bejarano salió en defensa de su progenitora, apuntando que “mi hermana tiene un problema real con la mentira, no ahondaré más en el tema, pero ella miente en muchos puntos respecto a lo que dice de mi madre. Si quieren que hable de sus intimidades, eso no sucederá porque no soy ella y no tengo derecho de hablar sobre sus cosas personales. Lo que quieran saber vayan a su perfil y pregúntenle a ella”.

“Mi misión en esta vida es que todos aquellos que callan los abusos por miedo, vergüenza o la razón que sea, no lo hagan más! Porque hablar sana y libera y una víctima de abuso no tiene por qué vivir con el peso de cargar con ese trauma toda su vida, aunque haya gente que la abandone o invalide”, sostuvo en sus historias de Instagram.

Karen Bejarano expresó que “no me silenciarán en mi proceso de sanar y no pararé de poner este tema en la discusión pública, porque soy persona pública y tengo una responsabilidad social con la gente, y seguiré hasta que tod@s podamos educarnos en empatía, sororidad y tengamos acceso a salud mental digna y de calidad”.