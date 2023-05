Rumor de romance entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña revoluciona Argentina

19 de Mayo de 2023

La información la dieron a conocer en el programa Instrusos de América TV, donde abordaron el supuesto romance entre el actor y la animadora.

La televisión argentina se encuentra revolucionada tras darse a conocer un supuesto romance fugaz entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña, el que habría ocurrido antes de que la animadora se casara con el ex presidente de Argentina, Carlos Menem.

La información fue revelada en el programa Intrusos del canal América, cuando se encontraban hablando de la nueva serie de Carlos Menem, quien fuera esposo de la Miss Universo.

De esta manera, el periodista chileno Mario Solís afirmó que “hay algunas relaciones que no trascendieron, como la que tuvo con Benjamín Vicuña. La etapa de Bolocco, la etapa del misterio”, ante el asombro del panel.

¿Dónde y cuándo habría ocurrido el romance entre Bolocco y Vicuña?

“Hay una información que maneja gran parte de la prensa chilena, y es que en una gira de Teletón hubo un romance de una noche o un par, entre Cecilia Bolocco y Benjamín Vicuña”, agregó el periodista.

“Curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con gente de poder, figuras de peso político o empresarial no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. No le dan mayor difusión”, sostuvo el periodista.

Remarcando de esta manera los motivo por los que este romance no habría salido a la luz ni había sido publicado por los medios chilenos, ya que, según él, la prensa chilena es “cuidadosa” y “conservadora”.

“Cecilia siempre busca que salga público cuando hay una relación con una figura de poder. Recién ahí puede dejar el ámbito privado y hacerse público”, puntualizó Solís.