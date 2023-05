Daniela Aránguiz arremete contra Jorge Valdivia y a días de su entrevista en Podemos Hablar

23 de Mayo de 2023

Según Daniela Aránguiz, Jorge Valdivia habría partido a Panamá durante el fin de semana que le tocaba cuidar a sus hijos.

En una nueva edición de Zona de Estrellas, Daniela Aránguiz comentó lo que sería su participación en la próxima edición de Podemos Hablar, pero tampoco se guardó las palabras frente a la situación de Jorge Valdivia.

Todo comenzó cuando la ex Mekano cuestionó el estado de salud de Mauricio Pinilla: “¿Ustedes creen que es un tongo que Pinilla está hospitalizado? Porque hay varios futbolistas que hacen ese tipo de tongos, hay varios que dicen que están enfermos”.

Frente a esto, la modelo agregó que “los futbolistas son personas sanas durante su carrera y de repente se empiezan a juntar con personas que tienen malos hábitos, de excesos, eso les causa problemas muy graves y se tienen que internar por crisis… las malas juntas”.

Posteriormente se refirió a su ex marido, indicando que Valdivia “es super influenciable, yo toda la vida lo manejé como quise“.

Entonces cuestionó el viaje que habría realizado anteriormente. “Eso lo debería hacer cuando no le toque con los niños, salir de vacaciones con la polola“, indicando que fue a Panamá a juntarse con la diputada Maite Orsini.

“A mí me dijo que estaba enfermo, que se sentía mal con las pastillas… Entonces no podía este fin de semana quedarse con los niños (…) Yo creo que uno tiene que ser responsable Jorge Valdivia y no hacerte la víctima internándote“, deslizó Daniela Aránguiz.

“Todo el mundo sabe que la Maite anda en un congreso en Panamá, se fue detrás de ella”, aseguró, agregando que Valdivia “está con licencia médica, pero anda de vacaciones“.

El mensaje de Daniela Aránguiz

Finalmente, Daniela Aránguiz le envió un mensaje a la diputada Maite Orsini, luego de postergar su participación en Podemos Hablar por el estado de salud de Jorge Valdivia.

“Me fue a pedir que no fuera a PH, me ofrecieron hasta chinchin para no ir, pero voy a ir con todo para que vean por quién votaron y desenmascarar a estas personas que dicen ser tan honestas, voy con pruebas”, remarcó.

La periodista Paula Escobar reveló en Que Te Lo Digo que Daniela Aránguiz grabaría este martes su entrevista para PH, la cual será emitida el viernes 26 por las pantallas de Chilevisión.

En ese mismo espacio, la periodista habló con Daniela y “me dice que ella no tiene miedo, que no le tiene miedo a nada ni a nadie” y que su contrato ya se encuentra firmado, por lo que no se bajará del espacio.