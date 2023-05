VIDEO – La respuesta de Denise Rosenthal a los rumores de supuesto divorcio de Camilo Zicavo

23 de Mayo de 2023

Pero la controversia volvió a salir a flote, luego que Denise Rosenthal presentara su canción Migajas y sus seguidores interpretaran su letra cómo una revelación de su relación con Zicavo.

Denise Rosenthal volvió a las redes sociales, de las cuales se alejó hace unos meses tras radicarse en México, para hacer frente a los constantes rumores respecto a su relación con Camilo Zicavo.

Y es que en su momento, la artista nacional expresó que “aún no dimensiono que cualquier cosa que diga o haga siempre puede ser tergiversada o usada a su antojo como ‘noticia’. Solo estoy intentando sanarme y seguir trabajando por mis sueños. Please, no crean todo lo que se diga en la prensa, aquí estoy”.

Ante esto, la ex Amango retomó las redes, esta vez Tik Tok, para contestar una pregunta de un fan: “Pero ¿se divorció o no? Necesito esa parte del chisme”.

“Respuesta a @Lindsay Aldinea Todos somos la señora. No los juzgo”, indicó Rosenthal, subiendo un audio donde una mujer agrega que “a mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche”.