“El tiempo de Dios es perfecto”: la última publicación de Galee Galee antes de su muerte

27 de Mayo de 2023

El artista fue víctima del ciberbullying tras la viralización de una “funa” debido a una supuesta infidelidad.

El cantante trap y oriundo de Pudahuel, Gabriel Zúñiga, más conocido como Galee Galee, murió este viernes luego de haber sido trasladado al Hospital Félix Bulnes producto de una lesión que lo tenía en estado crítico.

Aunque las circunstancias que rodean el fallecimiento del artista aún no están claras, de lo que sí se tiene certeza es que Galee Galee fue víctima del ciberbullying tras la viralización de una “funa” debido a una supuesta infidelidad hacia su ex pareja.

“Ustedes no saben el daño cu… que están haciendo. Corten la wea loco, van a causar que pasen hue… que nadie quiere“, escribió el cantante en las historias de su cuenta de Instagram horas previas a su muerte.

Junto a ello, la última publicación en el feed de esa misma red social, el artista de 29 años escribió: “Callao’ venimo’ brígido a la calma no más que ya se suelta. El tiempo de Dios es perfecto. Gracias por la paciencia y el apoyo, familia“.

JC Rodríguez despide a Galee Galee

El conductor del matinal de CHV Julio César Rodríguez, conoció a Galee Galee en una entrevista para su programa de YouTube “La Junta”. Es por ello, que tras la muerte de artista, realizó una sentida reflexión.

“Todos somos vulnerables. Somos sensibles… ¡frágiles! Las palabras pueden ser un arma letal, el daño a veces viaja por las redes y el dolor entra por un smartphone”, partió escribiendo JC.

“Siempre que nos vimos me abrazaste, no me dabas solo la mano y siempre apoyaste tu cabeza en mí”, recordó.

“¡Eras cariñoso! Eras el rey, el trap te salía por las venas y no era fácil la vida porque más allá de la fama y el éxito cuesta llevarse puesto. Qué dónde estés encuentres paz y amor. Sabías que esto es sin llorar, por eso nos dejas tristes pero llenos de enseñanzas. Si de esto no aprendemos a ser mejores, de nada lo haremos”, agregó.

Finalmente, JC concluyó la publicación con un mensaje para Zuñiga. “Querido Gabriel, mucho amor para ti, tu familia, tus amigos, tus hermanos, tus colegas, tu piño”, finalizó.