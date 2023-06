El emotivo mensaje de Michael Roldán tras dejar La Red después de 12 años

1 de Junio de 2023

Michael Roldán es recordado por su trabajo en Intrusos y Así Somos, pero hoy se suma a otros compañeros que dejaron el canal.

Un nuevo golpe para La Red. El periodista Michael Roldán anunció que deja el canal en el que trabajó por 12 años y se despidió con un emotivo mensaje a través de Instagram.

A raíz de la crisis que atraviesa, el canal privado ya vio partir a varios rostros, siendo uno de ellos el conductor de Hola Chile, Eduardo de la Iglesia, quien migró a Vía X; y también su compañera Julia Vial. También, dentro de este mes, anunció su retiro del canal el reconocido notero Nacho Pop.

De esta forma, Michael Roldán, recordado por su trabajo en el panel de farándula Intrusos y en Así Somos, se despide del canal sin entregar mayores detalles de sus planes futuros en televisión.

La emotiva despedida de Michael Roldan

“¡Adiós!, ¡Chao!, ¡Bye!, ¡Hasta siempre! Hoy se cierra un ciclo de 12 años y me despido del que fue mi canal La Red. La despedida no es fácil, el cerrar ciclos es complejo, más cuando las condiciones están lejos de las que uno querría”, escribió el comunicador junto a imágenes de su trabajo en el canal.

“Si soy honesto, no me quería ir, pero es necesario”, expresó. “Muchos no entenderán, pero este canal fue más que mi trabajo, fue mi lugar seguro, un lugar por el que luché todos estos años, que fui construyendo desde distintas aristas, hoy el 90% de quienes forman parte de mi vida son personas que directa o indirectamente conocí por este canal“, añadió Roldán.

Por otra parte, sinceró sus emociones sobre su partida de La Red, señalando: “¿Hay pena? Bastante, ¿rabia? Ninguna, ¿agradecimiento? Infinito, por cada día que pasé en este canal, por cada persona que conocí, por los buenos y malos momentos, porque fui feliz y eso nunca lo olvidaré”.

Para finalizar el mensaje, Michael Roldán indicó: “Público y gente querida, ¡gracias! Esta historia continuará…“, sin entregar mayores detalles sobre futuro laboral.