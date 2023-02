Eduardo de la Iglesia explicó por qué decidió salir de La Red después de nueve años

16 de Febrero de 2023

Eduardo de la Iglesia comunicó la noticia a través de sus redes sociales.

Eduardo de la Iglesia, animador de televisión, anunció este miércoles su salida de La Red después de nueve años.

Quien oficiaba como conductor del programa Hola Chile utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer la noticia. “Tras 9 años en La Red ha llegado el momento de decir adiós“, consignó de entrada.

El periodista dedicó palabras a su familia por estar “en los momentos de alegría que trae consigo este trabajo (¡y que son muchísimos!) y en los momentos difíciles, que son parte del camino“.

“Luego recuerdo a todas las personas que han sido parte de Hola Chile y de todos los programas donde trabajé en La Red: Periodistas, productores, directores, asistentes, iluminadores, sonidistas, choferes, vestuaristas, maquilladoras, peluqueras, tramoyas, utileros, gerentes, productores ejecutivos”, agregó.

Eduardo de la Iglesia no pudo no dedicarle palabras a Julia Vial, su compañera de labores, a quien calificó como una “tremenda amiga y profesional“.

El ahora ex rostro de La Red agradecidó a la audiencia “por querernos tanto. Gracias por preguntarnos con tanto amor y respeto cuando volveríamos. Bueno, ya no volveré. Al menos no aquí“.

“De alguna manera siempre hay que respetar y valorar lo que uno ha construido como profesional.

Partí muy joven. A los 18 años ya estaba frente a una cámara con un micrófono en mano, voy a cumplir 42 y siento la misma pasión y respeto por comunicar y por lo que hago”, sostuvo.

“Dar un paso al lado”

Horas después de comunicar su salida de La Red, Eduardo de la Iglesia ahondó en los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Decidí irme porque las cosas no estaban fluyendo, no tenía respuestas por parte del canal y por ende, sentí que era el momento de dar un paso al costado y esperar nuevas oportunidades”, explicó a LUN.

Y es que la nueva crisis que enfrenta el canal privado, que nuevamente tuvo que sacar del aire sus programas, y la ausencia de respuestas llevaron a Eduardo de la Iglesia a dar un paso al costado.

“Después de una relación tan larga hay muchos afectos y en general uno siempre tiene fe en que las cosas se arreglen. Tratamos de pelearla hasta el final, pero también me parece correcto darse cuenta cuando las cosas no van más y dar un paso al lado“, expresó.

En cuanto a las sensaciones que le deja su salida, el periodista indicó que son “una gran mezcla. Hay cierta tristeza, nostalgia, pero también alivio y expectación por lo que venga en el futuro”.