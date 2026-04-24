Rebelión en Hospital de San Antonio: renuncian 17 facultativos en apoyo a ex directora que contrató a Jeanette Vega

AGENCIA UNO

El Hospital Claudio Vicuña de San Antonio enfrenta una verdadera crisis, ya que la remoción de Loreto Maturana como directora del recinto, por haber contratado a Jeanette Vega, provocó la salida de 17 facultativos en solidaridad.

Es que luego que se hiciera oficial la decisión del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio Antonio de pedir la renuncia no voluntaria a Maturana, las personas que podrían asumir como subrogantes dejaron sus puestos en masa.

La postura del servicio para pedir que la directora del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio se basa en pérdida de confianza y errores de conducción, por lo que su puesto debía ser tomado por Ximena Parada, quien una vez asumida debía concretar la remoción de Jeanette Vega.

Sin embargo, Parada fue la primera en dar un paso al costado, seguida de Alex Gómez, jefe de la Unidad de Paciente Crítico (UPC) del reciento y Mauricio Cortés, jefe de pabellón. De esta manera, con el correr de las horas, 17 médicos dejaron sus puestos, aduciendo que, respecto de la renuncia de Loreto Maturana, “los motivos no obedecen a argumentos técnicos, sino a una persecución política”.

En la carta donde comunican su decisión, los firmantes dejaron en claro que “respetamos las razones técnicas de la directora Maturana para nombrar a la doctora Vega como subdirectora de gestión asistencial. Nuestro objetivo es salvar vidas y no existen otros intereses”.

“Valoramos profundamente la calidad técnica y gestión de la directora, quien esta en su tercer periodo de ADP con cumplimiento 100% en ambos periodos anteriores. Por estas razones los médicos del Hospital Claudio Vicuña, que suscriben la presente, presentan su renuncia al Hospital a contar del lunes 27 de abril”, sentenciaron los facultativos.

Por su parte, el presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso, Ignacio de la Torre, defendió en La Tercera la contratación de Jeanette Vega, indicando que “este tipo de polémicas no le hacen bien al país ni a los pacientes. Su nombramiento sí le va a hacer mucho bien a la comunidad, porque con su experiencia y con el conocimiento que tiene, puestos al servicio de este hospital y de esta comunidad, solamente veremos mejoras en tantos aspectos que tenemos que mejorar y que tienen en el centro al paciente”.