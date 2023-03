No solo Jordi Castell: la declaración de Patricia Maldonado sobre el exilio de Pedro Pascal

16 de Marzo de 2023

Patricia Maldonado le envió un duro recado a Pedro Pascal por su condición de exiliado político.

José Pedro Balmaceda Pascal, conocido como Pedro Pascal, ha estado en boca de todos en los últimos días luego de su comentada participación en la ceremonia de los Premios Oscar.

En nuestro país, donde su fanaticada crece cada día más, esta semana su figura ha causado polémica a raíz de los recientes comentarios que le dedicó Jordi Castell, donde hizo alusión al exilio que enfrentó su familia.

“Él es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que los hayan exiliado“, sostuvo el fotógrafo.

Como si eso fuera poco, el panelista de Tal Cual indicó que “a mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para criarme afuera y no tener que bancarme…”.

Pero Jordi Castell no fue el único el que hizo alusión al exilio que enfrentó la familia de Pedro Pascal a raíz de la dictadura militar. A él también se sumó Patricia Maldonado.

“¡Qué agradezca que es un exiliado!”

Fue en una de las últimas ediciones del programa Las Indomables donde Patricia Maldonado, donde no solo hizo mención a Pedro Pascal sino que a todas las personas que tuvieron que abandonar el país producto del Golpe de Estado.

“Viven afuera con sueldo, tienen el refrigerador lleno“, comenzó señalando. “Como el señor Pascal, el actor, tiene una colección de autos que te morís, con eso tiene para alimentar a la mitad de los niños pobres de Chile”, cuestionó.

En esa misma línea, Patricia Maldonado le envió un duro recado al protagonista de The Last of Us: “¡Que agradezca que es un exiliado, si no estaría trabajando en una teleserie de mierda acá en Chile!“.