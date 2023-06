“Mi hijo me ayudó a respirar”: el crudo relato de Karen Bejarano tras ser internada en clínica psiquiátrica

8 de Junio de 2023

Karen Bejarano relató el momento en que sufrió una crisis de pánica que la llevó a internarse y el importante rol que cumplió su hijo en ese episodio.

Karen Bejarano fue la última invitada al podcast Hazte Ver, conducido por Maly Jorquera, donde se refirió a varios hechos de su vida personal y profesional. Entre ellos estuvo también el momento en el que fue internada en un hospital psiquiátrico a raíz de una crisis de pánico.

“Fueron muchos años que yo guardé muchas vivencias, dolencias que eran traumas y que, por ignorancia, por no conocer de salud mental, pensaba que uno podía vivir con eso, pero al final te explota en la cara y tienes que hacerte cargo“, señaló la cantante.

Sobre ese episodio en particular, la ex Mekano recordó que “tengo flashes del momento, no me acuerdo en un 100%, solo sé que mi hijo me ayudó a volver a respirar, me hizo ejercicios de respiración hasta que llegó Juan (su esposo) y me llevaron a urgencias”.

Karen Bejarano y el intento de cuidar su salud mental

Previo a que ocurriera todo este episodio, Karen Bejarano abordó junto a Maly Jorquiera su intento por recurrir a un especialista, pero no logró encontrar a los profesionales indicados.

“Uno de repente va a un psicólogo o va a un psiquiatra, y no logras sacar. Porque yo iba al psicólogo antes, pero nunca había hablado de lo que realmente a mí me atormentaba. Yo no podía hablar del tema que sufría en silencio”, señaló.

“Fue un abuso sexual, desde muy chica. Entonces yo dije ‘si hablo de esto con una psicóloga, se va a filtrar y yo voy a tener que hablar y exponerlo ante el mundo y yo no quiero que eso pase'”, agregó.

A pesar de ello, la ganadora de El Discípulo del Chef aseguró haber enfrentado dicho temor “porque tuve que hacerlo, porque me dio esta crisis y ahí boté y como que vomité información, salió todo. Yo no quería que se enterara mi marido, mis hijos. Y se enteraron de la peor forma, que fue con una crisis de pánico y obviamente yo terminé internada”.

Karen Bejarano relató que el haber sido internada en el centro psiquiátrico le ayudó a decir absolutamente todo lo que nunca pensó que iba a decir, aunque previamente “de la nada me quedaba sin voz, me venía una laringitis de la nada, yo pasaba por un tema de la pega y al otro día amanecía sin voz”.

Además, se refirió también a los quiebres familiares que ocurrieron luego de que hiciera pública la situación de abuso que la aquejaba, enfatizando en que, en varios casos, los abusadores eran personas cercanas.

“Muchas veces cuando uno lo habla y lo externaliza, la familia dice bueno, esto no se puede hablar, porque no puede salir de acá. Obviamente la familia se quiebra (…) Y al final uno se transforma en la mala, en la que hizo el daño irreparable. Y fue finalmente lo que detonó que, por lo menos yo como víctima, me encerrara en esto e hiciera como que nunca pasó”, puntualizó.