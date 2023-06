Sergio Rojas dedicó irónica respuesta a Daniela Aránguiz: “No tengo a quién reventarle la cuenta”

14 de Junio de 2023

Sergio Rojas optó por no quedarse callado ante la respuesta que le dedicó Daniela Aránguiz por los supuestos problemas económicos que tiene.

Compartir

La discusión sobre el supuesto problema financiero que tendría Daniela Aránguiz pareciera no acabar, ya que Sergio Rojas decidió responderle luego de que la modelo afirmara que “gano mucho más que tú, aquí no más“.

Las declaraciones de la ex Mekano fueron emitidas en Zona de Estrellas el día lunes, programa de Zona Latina, mismo canal al que ingresará el periodista como panelista de Me Late en horario prime.

Estas palabras surgieron en respuesta al comentario que realizó Sergio Rojas en Que Te Lo Digo, donde señaló que Aránguiz “puede tener mucha plata en caja, pero entiendo que de liquidez no hay nada“.

La respuesta de Sergio Rojas

En medio de estas palabras cruzadas, Sergio Rojas decidió referirse nuevamente a Daniela Aránguiz, pero esta vez para contestarle con una irónica respuesta a través de una historia de Instagram.

“Ay, estoy súper solo acá, tomando después del ninguneo de Daniela, que dice que gana mucho más que yo. ¿En qué gana más que yo? ¿Trabaja?”, comenzó diciendo.

“¡Ah, verdad que somos compañeros de canal! Sí pues, me imagino que deben darle algun bono, yo voy una vez a la semana, ella va todos los días. Me imagino que eso tendrá algún bono de bencina o algo ¿o no?”, añadió, irónico.

“Bueno, yo aquí tomándome este vino pagado por mí, no tengo a nadie que me solvente. No tengo a quien reventarle la cuenta corriente, ni la Visa, ni la Magna, ni la Master Card”, agregó.

Fiel a su estilo, Sergio Rojas lanzó un comentario que no pasó desapercibido. “Así que porfa, si tú conoces algún futbolista al que pueda, no sé… Menearle la coneja para poder abrirle la billetera, está todo bien, y qué bueno que en el canal ganes un poco más que yo“, dijo.

“Porque claro que es distinto ir todos los días a ir una vez a la semana. Yo en ese sentido concuerdo claro, por eso es sólo un prime”, finalizó el periodista haciendo referencia a Me Late.