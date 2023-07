Ex suegro de Tonka Tomicic lamenta la difícil situación que afecta a la animadora

10 de Julio de 2023

Luis Duvauchelle conversó con Me Late Estelar y recordó cuando la conductora pololeaba con su hijo.

El ex suegro de Tonka Tomicic, Luis Duvauchelle, se refirió al duro momento que ella está viviendo, tras el destape del polémico Caso Relojes. Esto, ya que la conductora se alejó de la televisión luego que se le involucrara en el caso junto a su ex esposo Marco Antonio López, más conocido como Parived.

La animadora actualmente se encuentra inactiva en lo laboral, y solo ha hecho público en sus redes sociales que se encuentra recorriendo sola la Patagonia en la Región de Aysén.

Por esta razón, su ex suegro habló por medio de una llamada telefónica, el sábado en la noche, con el programa Me Late Estelar, del canal Zona Latina.

Mensaje del ex suegro

El padre de Yves Duvauchelle, con quien Tonka tuvo una relación durante 15 años, la recordó revelando que vivió en su casa y se transformó en una más de la familia.

“Lamento tanto lo que le pasa a la flaca, porque es una buena chica. No debería estar pasando por esto, no era necesario que pasara por eso. Es un poco triste, eso puedo decir, y espero que se reponga”, aseguró.

El hombre reveló que se enteró por la prensa sobre el escándalo y afirmó que “no me queda otra cosa que sentir una profunda tristeza tras saber que una chica que no necesitaba recurrir a ninguna cosa extraña, esté metida en problemas. Porque ella es trabajadora, es empeñosa”.

“Espero que pueda resolver sus cosas y salir limpia de eso (…) Todo lo que ha pasado es un tremendo daño, y tú sabes que ese daño es irrecuperable en términos de imagen”, cerró diciendo Luis Duvauchelle.

La declaración del ex suegro se pudo ver en uno de los nuevos capítulos de Me Late Estelar, revisa sus dichos a partir del minuto 32.