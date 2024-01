VIDEO – Viviana le hace la cruz a Pincoya tras Gran Hermano: “Se ha notado que es un personaje”

29 de Enero de 2024

Viviana Acevedo tuvo duras palabras para una de sus ex compañeras de Gran Hermano Chile, específicamente, Jennifer Galvarini, más conocida como la Pincoya, tras su salida del reality y sus últimas apariciones en Top Chef VIP.

La profesora de Educación Física fue entrevistada por el programa En Aprietos, donde aseveró que la amistad que se dio al interior del reality entre Constanza Capelli y Pincoya fue solo por “interés” por parte de la oriunda en Chiloé.

“Al principio pensaba que no, pero después me di cuenta que no entró Jennifer, entró Pincoya y entró a jugar”, declaró Viviana.

En esta línea, apuntó que tras dejar Gran Hermano se dio cuenta que lo de Galvarini fue un personaje “para las redes sociales y la televisión”.

“Fue fome darse cuenta que (Pincoya) no era nada real, o tal vez era real hasta algún punto y después no lo fue más”, agregó.

Consultada sobre el mediático quiebre que enfrentó Constanza con Jennifer, Viviana lo lamentó ya que era una de las “conexiones más grandes de la casa”.

Es por ello que Acevedo recalcó que nunca más existirá la Familia Lulo, justificando su respuesta por los distintos rumbos que tomaron ambas.

“No es que ambas se nieguen. No se va a dar nomás. Pasaron tantas cosas y cada una está en un rumbo muy distinto”, puntualizó.