Generación 98: las reacciones en redes que dejó la confesión de Martita

23 de Agosto de 2023

Los televidentes se dividieron con la explicación de la enfermera a su ex compañero respecto a la falsa relación que mantuvo con Robin.

Compartir

En el capítulo de este martes de Generación 98 se pudo ver la confesión de Martita (Daniela Ramírez) a Gonzalo (Nicolás Oyarzún), quien descubrió su falsa relación con Robin (Gabriel Urzúa).

“Perdóname, ya sé que sabes todo y te juro que me habría encantado decirte yo, pero el Robin se me adelantó“, comenzó diciendo la enfermera.

“Te mentí, no tengo excusa. Te mentí… A ver, el Samuel sí existe, es mi gato y el Robin es gay, mi mejor amigo, y me ha ayudado en todo esto”, aseguró avergonzada.

Además, Martita le reveló el origen del por qué tomó la decisión inventar esta relación con su amigo. “Cuando te volví a ver después de la reunión de curso, me di cuenta de que no te podía decir la verdad”, continuó.

“Fue muy difícil aceptar que después de 25 años, yo sigo siendo poca cosa para todos ustedes”, aseguró la enfermera entre lágrimas mientras se comparaba con las familias de sus ex compañeros.

Las reacciones

Los seguidores de la teleserie tras ver la íntima escena, no dudaron en ir a comentar a Twitter. La situación ha provocado opiniones divididas respecto al personaje de Martita quien sigue aferrada a su amor del colegio.

Cuanta razon tiene martita , hay gente adulta que aun hace bullying y son muy mala clase envidiosa y tiene cero respeto por los y las demas y mas encima pelan por detras #generacion98 — gloria 😄 (@yoyi3525) August 23, 2023

Sigo pensando igual … que patético es el personaje de la Martita. Qué mujer vive pegada durante 20 años a un amor del colegio y no es capaz de superar y vive victimizándose. #Generacion98 — sandra (@sandra83719993) August 23, 2023

Puta q me dio pena la Martita #Generación98 pic.twitter.com/DWrMEWCZFG — La Niña de tus Ojos♥🎼🌟🌧🌻📚🌚 (@LilitaAbello) August 23, 2023

Por motivos, la martita nunca tuvo relaciones ronanticas, ergo, no aprendio todo lo implicado. Entonces no es raro que se haya mantenido añorado a su amor adolescente, si no sabe como manejarse amorosamente como la adulta de 40 años que es. #Generacion98 August 23, 2023

Pucha, yo siento que Gonzalo cree que le gusta Martita porque ella lo escucha y está para él, y ahí cayó en confusión. Y en el caso de Martita, ella cree que le gusta aún Gonzalo porque no ha conocido otro hombre en su vida, además que ha pasado una vida difícil #Generación98 — TKM Gabriel Cañas 🫶🏻🥹 (@gabcanasupdates) August 23, 2023

Martita me dio penita. Que triste saber que para muchos su época escolar es de traumas y recuerdos tristes que reflotan en su vida adulta.😥#generacion98 August 23, 2023

Inventar un pololo o una relación, solo para que no te molesten… cuánta verdad Martita , me siento tan identificada 🥺🥺🥺#Generacion98 — ❀𝓐𝓷𝓭𝓻𝓮𝓪 ❀🧵🪡💕 (@Andy_Dhaphney) August 23, 2023

La declaración de Gonzalo

Pero esto no quedó ahí, ya que el avance de este miércoles de Generación 98 revela que Gonzalo, luego de consolarla, también tiene algo que confesarle a Martita.

Allí aseguró que la entiende y, seguido a eso, la sorprendió con unas impactantes palabras para ella.

“Nunca pongas en duda que tú me importas mucho. Me importas tanto que todo lo demás me dejó de importar”, le dijo a su ex compañera mientras se comienzan a acercar.