VIDEO – “¿No trabajan?”: Fran García-Huidobro dispara contra fanáticos de Gran Hermano

17 de Octubre de 2023

Esta no es la primera vez que los panelistas y conductores de Gran Hermano son acusados de burlarse de sus propios televidentes, ya que Julio César Rodríguez enfrentó un episodio similar en el pasado.

Fran García-Huidobro lanzó duros dardos contra los espectadores de Gran Hermano, reality del cual es panelista, cuestionando que lo vean, mientras ella reconoció que no es asidua a observar el programa que debe comentar.

En una serie de historias de Instagram, García-Huidobro acusó que “les quiero advertir que ando de mecha corta. Primero, ¿veo PlutoTV 24/7? No. Y ustedes tampoco deberían. ¿No trabajan? Están todo el día pegados en la televisión, yo duermo, como, voy al baño, tengo un hijo, así que además de otras cosas que hago. Yo no trabajo solamente en Gran Hermano”.

“Los mismos que en algunas semanas me ponen la queen Fran, Fran basada, etc. A la semana siguiente me desean el peor de los infiernos. Porque yo como ser humano más que panelista de Gran Hermano voy cambiando de opinión”, agregó.

Junto con ello, Fran disparó que “me preocupa que ustedes no tengan nada más que hacer que están viendo un reality y además de uno que supuestamente odian. Que está arreglado, pautado y que la producción. Y lo siguen viendo y lo siguen comentado con pasión y con un fervor, que de verdad me recuerda a los antiguos tiempos. Como a esa gente fanática de las religiones”.

Amiga, es tu trabajo. Cualquiera estaría feliz sabiendo que el programa que haces tiene seguidores. La manera en que se han reído de la audiencia esto #granhermanoChv #GranConstanza #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/a11BRenpsM — Team Cony (@capellination) October 17, 2023

Esta no es la primera vez que los panelistas y conductores de Gran Hermano son acusados de burlarse de sus propios televidentes, ya que Julio César Rodríguez enfrentó un episodio similar en el pasado, luego que relativizara los acosos que sufrió en su momento Jennifer Galvarini a manos de Lucas Crespo, lanzando un irónico mensaje a los seguidores del programa en redes sociales.

“Chao a Twitter, que les vaya bien. Seguimos”, indicó Rodríguez, palabras que incluso le valieron el reproche de Kel Calderón, espectadora de Gran Hermano.