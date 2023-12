Cony Capelli explicó por qué no asistió al cumpleaños del hijo de Pincoya

10 de Diciembre de 2023

La bailarina fue la gran ausente en la celebración que se le hizo a Gatito, donde sí estuvieron otros ex participantes de Gran hermano.

El pasado martes se celebró el cumpleaños del hijo de Pincoya, Felipe, también apodado como Gatito, y Cony Capelli fue una de las grandes ausentes de la velada.

Según se pudo ver en imágenes en redes sociales, a la cita asistieron otros ex participantes de Gran Hermano como Francisco, Hans, Alessia, Estefanía y Raimundo.

En tanto, durante esa jornada, la bailarina estuvo en el React de Claudio Michaux y, posteriormente, se trasladó al cumpleaños de Suro Solar, su mánager.

Por lo mismo, durante su primer evento, el cual se realizó en Concepción, Cony Capelli fue consultada respecto a por qué no asistió al cumpleaños del hijo de Pincoya.

“Yo no sabía, no tenía idea, no recibí invitación de eso“, reconoció la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano.

A pesar de esto, aseguró que de igual manera se comunicó con su amiga de manera interna. “De todas maneras le escribí por interno a la Pincoyita, deseándole un feliz cumpleaños a su gatito”, señaló.

“Insisto, no me tomo personal nada, nada, nada. Estoy súper en paz con todos mis compañeros y con mucho cariño hacia ellos”, agregó, e insistió en que “le escribí de manera interna a la Pincoyita”.