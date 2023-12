Generación 98: el inesperado reencuentro entre Tomás y su madre

28 de Diciembre de 2023

El Moco reveló el triste motivo por el que desde pequeño no tiene una relación con su madre, sin saber que volvería a encontrarse con ella.

Compartir

En los últimos capítulos de Generación 98, Tomás (Felipe Rojas) recibió la inesperada noticia de la muerte de su padre, y por este motivo, luego de un largo tiempo, volverá a reencontrarse con Susana, su madre.

En las imágenes se vio al dentista acompañado por algunos de sus ex compañeros del Saint Williams que fueron a apoyarlo en este duro momento. Fue allí que Gonzalo (Nicolás Oyarzún) lo acompañó a hacer algunos trámites y aprovechó de tener una íntima conversación con su amigo.

“¿Has sabido algo de tu mamá?”, le preguntó el ingeniero.

“Nada. Igual no me sorprende, siempre ha sido así. Dijo que iba a llegar, que iba a aparecer en algún momento, pero no llegó”, respondió con tristeza el Moco.

Tras escuchar esto, el novio de Martita recono que “yo pensé que había cambiado con los años”.

“Yo no sé cuánto te conté en su minuto, pero mi vieja a nosotros no dejó tirados, se fue, nos abandonó y se mandó a cambiar con otro w…”, confesó Tomás revelando las razones de su distanciamiento.

El reencuentro entre Tomás y su madre

Luego de pasar todo el día sin noticias de su madre, la mujer de manera inesperada llegó de visita a la casa de Tomás. Allí se ve por primera vez a Susana (Carol González), la mamá del dentista, que llegará con intenciones de quedarse a la espera del funeral de su difunto esposo.

Cuando la desaparecida mujer tocó el timbre, con la primera que se encontró fue con Cota (Luz Valdivieso), a quien trató como la famosa, de manera despectiva.

Justo en ese momento apareció el dueño de casa, quien al ver a su madre le dijo: “Hasta que te dignaste a aparecer”.

En el capítulo de este jueves se verá que Susana aprovechará el tiempo a solas con su hijo e intentará excusarse por su comportamiento.

“Sé que estás enojado. Mira Tomás yo tengo claro que Roberto y yo no fuimos los mejores padres, éramos jóvenes y sé que cometimos varios errores”.

Al ver que su madre quiere enmendar las cosas, Tomás inmediatamente tomará distancia y no le dará la oportunidad de continuar con su discurso.

Si esta relación podrá mejorar o no, se podrá ver en los siguientes episodios de la teleserie de Mega.