Macarena García (LyD) y propuesta gubernamental: “El proyecto presenta desafíos que hay que analizar con más detalle”

La economista senior de Libertad y Desarrollo conversó con EL DÍNAMO sobre las críticas que han surgido tras conocerse detalles de la Ley miscelánea.

El ingreso esta semana del proyecto de ley de reconstrucción abrió un nuevo flanco en el debate económico y político. La iniciativa, impulsada por el gobierno con el objetivo de acelerar la reposición de infraestructura y viviendas tras las últimas emergencias, busca destrabar inversiones, agilizar permisos y focalizar recursos fiscales en zonas afectadas. Sin embargo, su presentación no ha estado exenta de cuestionamientos.

Desde el mundo económico han surgido críticas que apuntan tanto al diseño como al financiamiento del plan. Entre ellas, se advierte sobre el impacto fiscal de las medidas en un contexto de estrechez presupuestaria, posibles distorsiones en la asignación de recursos y la falta de claridad en los mecanismos de implementación.

Así, más allá del consenso en torno a la urgencia de la reconstrucción, el foco del debate se ha trasladado hacia la sostenibilidad, la eficiencia y la capacidad del Estado para cumplir con los objetivos planteados, instalando dudas sobre si el proyecto, tal como está diseñado, logrará responder con la rapidez y profundidad que demandan las zonas afectadas.

Al respecto, EL DÍNAMO conversó con la economista senior de Libertad y Desarrollo, Macarena García.

– El gobierno ha defendido el proyecto como un impulso fiscal necesario, pero desde la oposición se advierte un riesgo de mayor déficit estructural. ¿Ven espacio real para financiar esta política sin comprometer la sostenibilidad de las cuentas públicas?

– Sin duda que el proyecto trae un estrés adicional en las cuentas fiscales para los primeros años y que posteriormente el impacto es positivo aumentando la recaudación. Sin embargo, este informe financiero no considera el actual recorte de US$4.000 millones anunciado o aquellos que puedan venir más adelante, y que espero vengan. Esta información es fundamental para entender cuál es la base del gasto sobre la cual se monta este proyecto para ver en su totalidad cuánto se estresan las cuentas fiscales. Esto lo sabremos con la publicación del IFP que se publicará en mayo.

– Parte de las críticas apuntan a que el proyecto prioriza ejecución rápida por sobre eficiencia en la asignación de recursos ¿Qué riesgos ven en términos de mala focalización o captura política del gasto?

– El proyecto tiene más de 40 medidas por lo que es difícil encasillarlas a todas bajo un mismo título. Sin duda hay medidas que buscan generar efecto en el corto plazo ya que se requiere que la economía se reactive lo más rápido posible. La actual situación económica no puede seguir extendiéndose en el tiempo. Pero también hay medidas que son permanentes, como los ajustes tributarios, y considero que son medidas adecuadas y que es correcto que sean permanente. Esa es la única forma de dar certeza jurídica a los que queremos atraer.

– ¿Qué resultado esperaría en las cuentas fiscales?

– Yo espero que no se agote en esta reforma la optimización del gasto y de los ingresos públicos, sino que sea una política permanente el cuidar la plata de los contribuyentes. Respecto del gasto, ahora se recortó lo que es más evidente y fácil, pero sin duda hay más gastos que recortar o reasignar que requieren de tiempo para ser identificados y para proponer alternativas que logren el mismo objetivo, pero a menor costo. En este mismo sentido, el ministro ya anunció que habrá más modificaciones al SENCE, para el cual se requiere de un análisis más extenso.

– ¿Qué tan efectivo creen que es este tipo de gasto público como motor de crecimiento, considerando el contexto de bajo dinamismo que arrastra Chile?

– Uno de los objetivos de la política fiscal es suavizar los ciclos económicos, pero por sí misma no puede generar crecimiento en forma permanente. Sí puede crear las condiciones, como a través del gasto en una buena educación, salud o infraestructura. Como ejemplo tenemos nuestra propia historia. Llevamos casi 20 años con déficit fiscal estructural que promedia 2% del PIB, es decir, un gasto que se ubica persistenmente por sobre los ingresos, pero que en ese mismo lapso de tiempo el crecimiento tendencial se ha reducido persistentemente hasta ubicarse en un escuálido 2%, mientras la educación pública deja mucho que desear, las listas de espera en salud solo crecen, no hay avances sustanciales en la inversión pública, etc. Requerimos un buen gasto, no más gasto.

– ¿Qué efectos de mediano plazo podría tener sobre la inversión privada y la confianza empresarial?

– Creo que el problema de estancamiento en Chile no se debe a una política en particular, sino que a un conjunto de ellas que se han venido implementando sostenidamente desde hace ya varios años, y que se han traducido directa (como los elevados impuestos y excesiva y desordenada regulación) e indirectamente (como cambio persistente de las reglas del juego, o un sistema político altamente polarizado) en una mayor carga para el que emprende y que han logrado generar desconfianza en Chile como un lugar atractivo para invertir y arriesgarse.

Por tanto, dada la diversidad de causas del estancamiento, también se requieren varias medidas para acelerar el crecimiento. Este proyecto considera elementos importantes de estas medidas, por lo que esperaría que efectivamente aumente la confianza de los emprendedores y fomente la inversión.

– Tema de debate es el plazo y magnitud de las compensaciones al PIB ¿que opinan de esas cifras?

– Dado que algunas de las medidas son de gran impacto sin duda que sus efectos se demoran en generarse, mientras que otras generarán impactos más inmediatos.

Efectivamente el proyecto presenta desafíos que hay que analizar con más detalle, como, por ejemplo, el impacto en las finanzas públicas. Pero como dije, es necesario conocer el escenario base de gasto, con los recortes incluidos, para ver cómo se verán afectadas en su totalidad las finanzas públicas.

– Finalmente ¿cree que la amplitud de temas, así como la complejidad de algunos apartados podría enredar la discusión técnica de los asuntos económicos clave como rebaja de impuestos?

– Dada la diversidad de problemas que enfrenta el sector productivo en Chile, también deben ser diversas las medidas si es que de verdad se busca generar un efecto que se sienta en la vida de las personas.

Puede haber medidas que son menos relevantes u otras que se puedan considerar que ayuden a conseguir el efecto de mayor crecimiento. Espero que en la discusión parlamentaria tenga una altura de miras acorde con el desafío y que surjan reales propuestas de mejoras al proyecto.