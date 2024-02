FOTOS – Tercera noche del Festival de Viña 2024: así quedó la programación del martes 27 de febrero

22 de Febrero de 2024

Esta jornada mezclará clásicos románticos, comedia y música anglo del recuerdo.

La jornada del próximo martes 27 de febrero se vivirá la tercera noche del Festival de Viña 2024, que se destacará por la presencia de grandes exponentes internacionales.

Luego de que pasen por el escenario de la Quinta Vergara artistas como Alejandro Sanz, Manuel Turizo, Andrea Bocelli, Miranda! y las comediantes Alison Mandel y Javiera contador; esta vez serán tres nuevas apuestas las que buscarán ganarse el cariño del público.

Mientras que el espectáculo completo se podrá ver a través de transmisiones en vivo en los canales TVN y Canal 13.

¿Quiénes se presentan en la tercera noche del Festival de Viña 2024?

Los primeros en subirse al escenario de la Quinta Vergara será la reconocida banda mexicana Maná. Una agrupación que hará cantar a todos los asistentes con grandes éxitos como Mariposa Traicionera, Rayando el sol, Oye mi amor y Labios compartidos.

Su show, además, ocurre en un año después que ellos cancelaran su presentación en el certamen de 2023. Esto, ya que el vocalista José Fernando Emilio Olvera, más conocido como Fher, en ese momento enfrentó problemas de salud que imposibilitaron su participación.

Posteriormente, será el turno del comediante Luis Slimming también conocido como Don Comedia. Este es un humorista y guionista chileno que es parte del conocido podcast El Sentido del Humor, y que también cuenta con un programa en solitario llamado Entre Broma y Broma.

Para cerrar la tercera noche del Festival de Viña 2024, los encargados de bajar la cortina el próximo martes 27 de febrero serán Men at Work. Esta es una banda de rock australiana que comenzó su carrera en el año 1978.

Este año la agrupación será el número anglo de la nueva versión del certamen en el que cantará canciones del recuerdo tales como Down Under, Who Can It Be Now? Y Overkill.