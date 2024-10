FOTO – Con teléfono rojo y la fulminante: así quedó la placa de Gran Hermano tras las últimas nominaciones

10 de Octubre de 2024

Este último proceso estuvo marcado por un tenso momento, una inesperada llamada y la nominación fulminante hecha por Michelle.

La noche de este miércoles se realizaron las últimas nominaciones de Gran Hermano, revelando a los participantes que quedaron en la placa definitiva.

Este proceso estuvo marcado por momentos de tensión, ya que, justo antes de iniciar las votaciones, sonó el temido teléfono rojo. El concursante que atendió la llamada se enfrentó a la difícil decisión de enviar a uno de sus compañeros directamente a la placa, sin posibilidad de salvación.

Además, días atrás, Michelle Carvalho aprovechó la oportunidad para realizar su nominación fulminante contra Carlyn Romero.

Así quedó la placa de Gran Hermano tras las últimas nominaciones

Instantes antes de que comenzaran las últimas nominaciones sonó el teléfono rojo, que en esta oportunidad contestó Carlyn.

“Deberás enviar a placa a un compañero, quien elijas no podrá ser salvado por el líder y tampoco participará de la prueba de salvación”, le informó el anfitrión de la casa.

Luego de pensarlo un momento, la jugadora entregó sus razones. “A la persona que voy a elegir, será porque sí o sí va a ser salvada y porque en algún momento estuvo en mi posición”, argumentó, mencionando que se trata de Yuhui Lee.

Por su parte, al ex Master Chef no le agradó la decisión y dejó ver su molestia. “Está bien, pero no me gusta esa forma en la placa, no acepto tus disculpas”, expresó.

En cuanto al resto de los participantes en placa, los más votados fueron Pedro Astorga, Iván Cabrera y Miguel Martínez, quienes se sumaron a Carlyn y Yuhui.

Sin embargo, la nómina cambiará una última vez luego que se conozca al ganador de la prueba de salvación y al salvado por el líder de la semana.