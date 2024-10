VIDEO – La nueva vida de Pampita tras su separación y quién sería su nueva pareja

25 de Octubre de 2024

La comunicadora compartió cómo está en esta nueva etapa, mientras surgen rumores sobre un posible romance.

Tras la reciente y mediática separación de Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, comenzaron a surgir algunos rumores sobre un posible romance que tendría con una nueva pareja.

Esta situación ha provocado que rápidamente comenzaran a surgir especulaciones sobre un nuevo vínculo de Pampita, quien parece haber superado su quiebre con Roberto García Moritán.

En una reciente entrevista con LAM, Pampita habló sobre su presente y cómo está manejando su vida tras su separación. “Estoy trabajando mucho, por suerte, me encanta. Hay muchas cosas, muchos viajes, también. Estuve en Chile la semana pasada… Estoy disfrutando de un momento profesional que, siempre en estas fechas, es bastante más movido”.

“No tengo que estar dando explicaciones porque me parece que es una época que una puede salir. Me invita un montón de gente, muchos amigos me quieren acompañar, quieren que haga cosas, que salga de mi casa, que la pase bien. Y no tengo por qué no hacerlo”, agregó la ex modelo y animadora.

Pampita revela cómo va su vida y si tiene nueva pareja

Según reveló la prensa trasandina, la conductora fue vista en compañía del polista y empresario Martín Pepa en el Teatro Colón, donde la banda de jazz Escalandrum rindió homenaje a Ástor Piazzolla.

“Yo tengo ganas de estar, así como estoy hoy, enfocada en mi familia, en mi trabajo. Y que me vengan cosas lindas a la vida, todo lo que me haga bien no voy a tener prejuicios, lo voy a disfrutar. Y no me va a importar tampoco lo que diga la gente, porque no puedo andar viviendo mi vida para quedar bien”, sostuvo Pampita.

La modelo además se refirió a su vida social tras ser consultada por su vínculo con Martín Pepa: “Voy a salir a comer, voy a ir al cine, voy a ir a bailar, voy a disfrutar con amigos. Como que es un momento para pasarla bien y me doy todos los permisos”.

En cuanto a Moritán, la comunicadora optó por no referirse al tema.