VIDEO – Claudia Schmidt responde a la “lista negra” de Daniela Aránguiz: “Tú no tienes poder en el medio”

Actualizado el 7 de Noviembre de 2024

La panelista de Zona de Estrellas le dejó en claro a su par de Sígueme que "nadie" te puede temer.

Claudia Schmidt, en el programa Zona de Estrellas, se refirió a las recientes declaraciones de Daniela Aránguiz en relación a una “lista negra” que tendría con aquellas personas que hablaron de ella mientras se mantuvo alejada de la televisión, a raíz de lo ocurrido con Jorge Valdivia.

En su regreso a Sígueme, la ex Mekano indicó que “hay una lista negra de todos los que hablaron mal de mí, de toda la gente que se aprovechó de mi vulnerabilidad”.

“Aquí yo no tengo culpas de nada, y me faltaron el respeto, sobre todo Chilevisión. Yo le pedí al director de Podemos Hablar no mostrar una entrevista que yo misma di, pero al final lo hicieron para provocar morbo y más daño”, agregó.

En el programa de Zona Latina abordaron estas palabras y especularon respecto de quiénes podrían estar siendo parte de esta lista. En medio de eso, Claudia Schmidt criticó duramente a Daniela Aránguiz, calificándole de inmadura.

Para ella, “sigue actuando de una forma inmadura, poco coherente porque una persona que trabaja en este medio y ha hablado de su ex marido como ha hablado de tantos personajes dentro del mundo de la farándula, viene a decir que va a colocar en la lista negra… ¿Quién te puede temer? Nadie“.

“Lo que hicieron en este canal y Chilevisión es dejarte bien en claro que tú no tienes ningún poder en el medio y menos para andar amenazando a la gente teniéndola en una lista negra. Si a mí me tenés, déjame ahí, pero ten cuidado porque conmigo no”, remató.