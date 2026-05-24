Ochenta migrantes irregulares fueron expulsados de Chile en vuelo comercial

Desde el Gobierno destacaron que la cifra representa una cantidad mayor si se le compara con los vuelos que normalmente ejecuta la Fuerza Aérea.

El tercer vuelo de expulsión de migrantes en condición irregular, en lo que va del Gobierno de José Antonio Kast, se concretó este domingo.

En palabras del subsecretario del Interior, Máximo Pávez (UDI), “es la primera vez desde que se instaló el gobierno del presidente Kast en que se utiliza un vuelo comercial que va íntegramente a bordo con personas extranjeras con los respectivos escoltas de la Policía de Investigaciones”.

“Eso nos permite avanzar en un número superior a los fondos de la Fuerza Aérea de Chile, es decir, hoy día dejaron el país 80 expulsados”, dijo Pávez para luego detallar que el destino de este vuelo en esta oportunidad es Colombia y Bolivia.

Adicionalmente, la autoridad de Gobierno destacó que “en 40 días han salido tres vuelos de expulsión. No hay antecedentes que registren esas cifras en los gobiernos anteriores, y, por lo tanto, en vuelos de expulsión han habido 160 personas que han dejado el país a cinco países”.

Según cifras que maneja la cartera, durante este 2026 se han concretado 780 expulsiones, de las cuales 683 fueron por vía administrativa y 97 de forma judicial. Por otra parte, se han registrado 2.446 salidas voluntarias, que en su mayoría corresponden a ciudadanos venezolanos.