VIDEO Y FOTOS – No aguantó las lágrimas: Karla Sofía Gascón aclara sus polémicos tuits y qué hará con su nominación al Oscar

3 de Febrero de 2025

La intérprete respondió a los controversiales mensajes que se le atribuyen y no aguantó el llanto mientras aclaraba estos dichos.

Compartir

La actriz española Karla Sofía Gascón se encuentra en el centro de la polémica después de que una serie de supuestos tuits, atribuidos a su cuenta, se viralizaran, desatando indignación por su contenido racista y ofensivo.

En una entrevista exclusiva con CNN, la actriz nominada al Oscar por su papel en Emilia Pérez aclaró los mensajes que se le atribuyen y aprovechó la ocasión para abordar el futuro de su nominación en medio de la controversia.

La protagonista del filme ha sido señalada luego de que resurgieran tuits en los que se mostraba crítica hacia personas de diferentes nacionalidades y religiones, además de referirse de manera controvertida a la muerte de George Floyd, a la dirección de los propios Premios Oscar y Selena Gomez, entre otros.

Ante la ola de críticas, Karla Sofía Gascón pidió disculpas por los comentarios realizados en X hace años y también decidió cerrar su cuenta personal en esta plataforma.

“Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se pueden haber sentido ofendidas por las formas que tengo de expresarme, en mi pasado, en mi presente y en mi futuro”, comenzó diciendo la actriz.

“Quiero aclarar que no soy racista. Siento que me han juzgado, me han encarcelado, sacrificado, crucificado y apedreado sin juicio y sin la opción de defenderme”, sostuvo más tarde la intérprete española, entre lágrimas.

Luego la mujer trans de 52 años se desmarcó de los polémicos comentarios que le atribuyeron sin entrar en detalle: “Se han dedicado a buscar, pero la mayoría son falsas, la mayoría ni siquiera reconozco que las he escrito yo”.

X.

Karla Sofía Gascón aclara qué hará con su nominación al Oscar

“¿Has pensado en renunciar a la nominación al Oscar?”, le consultó el entrevistador a Karla Sofía Gascón, tomando en cuenta las polémicas que la rodean antes de la ceremonia.

Allí, la protagonista de Emilia Pérez dejó claro que no tiene intenciones de renunciar a su nominación como Mejor Actriz: “Me he dejado tres o cuatro años de mi vida trabajando como loca”.

“No puedo renunciar a mi nominación porque lo que se está valorando es mi trabajo actoral (y además) no he cometido ningún crimen ni he hecho daño a nadie ni soy racista. No tengo nada que ocultar y por eso no tengo por qué renunciar”, manifestó Gascón, defendiendo se reconocimiento.