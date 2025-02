FOTOS – “¿Alguien le exige pruebas?: Tonka Tomicic cuestiona trabajo de Laura Landaeta tras nueva acusación

11 de Febrero de 2025

La periodista acusó a la animadora de tener una abultada cuenta en un prestigioso banco de Brasil.

Compartir

Tonka Tomicic abordó las más recientes declaraciones de Laura Landaeta en el programa Que Te Lo Digo, quien la acusó de tener dineros en el extranjero.

En el programa de Zona Latina, la periodista contó que en Brasil “me junté con una persona, ejecutiva de un banco muy importante de Brasil, que es donde Parived y Tonka abrieron cuentas, de manera fraudulenta, para meter allá sus activos y no tenerlos en Chile“.

Si bien indicó que “es un poco cierto” que la animadora no tiene cuentas en paraísos fiscales, recalcó que “Brasil no es un paraíso fiscal; pero sí tiene una normativa muy permisiva para las cuentas internacionales. Entonces tú puedes llegar y poner plata en Brasil sin que nadie te pregunte de dónde sacaste la plata“.

“Esa es la gracia: no tiene cuentas en paraísos fiscales, pero a mí me confirmaron que sus cuentas en Brasil están intactas, que son muy abultadas, y no tiene cómo traerlas a Chile porque no tiene cómo justificarlas”, añadió.

Es a raíz de estas declaraciones que Tonka Tomicic se valió de su cuenta de Instagram para dar cuenta de una declaración pública donde cuestionó el trabajo de Laura Landaeta.

“Nunca he tenido ni tengo en la actualidad cuentas de dineros en el extranjero ni en paraísos fiscales como se ha afirmado tan livianamente en un programa del canal Zona Latina”, comenzó la ex Canal 13. Por lo mismo, se preguntó: “¿Alguien le exige pruebas a esta persona cuando realiza tales afirmaciones?“.

En esa misma línea, Tomicic sostuvo que “es importante el libre ejercicio del periodismo así como también la responsabilidad para ejercerlo“.

“Me parece lamentable que se genere contenido que es completamente falso y que luego se replique en distintas plataformas, con un daño que es difícil de reparar”, indicó.

La “irresponsabilidad” de Laura Landaeta

Dentro de su declaración contra Laura Landaeta, Tonka Tomicic destacó que instituciones como el Ministerio Público, el SII y la Unidad de Análisis Financiero indagaron hasta “el último rincón de mi vida financiera”.

“¿Hasta cuándo uno debe seguir tolerando mentiras? Es de una irresponsabilidad sin límites que alguien se siente en un panel de invitado y se le escuche como si estuvieran sentados en un asado comadreando, mientras emite información totalmente falsa que nadie se preocupa de contrarrestar”, afirmó.

Para Tonka Tomicic, la irresponsabilidad de Laura Landaeta “llega al límite de poner en duda el trabajo del Ministerio Público y del resto de las instituciones“.

INSTAGRAM.