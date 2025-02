Los episodios que alertaron a Andrés Caniulef sobre su diagnóstico de VIH

11 de Febrero de 2025

El periodista, en una entrevista, contó cómo se enteró del diagnóstico, cómo lo abordó y cuál fue el episodio que lo llevó a iniciar el tratamiento.

Primero fue en Hay Que Decirlo, luego en una entrevista a LUN y finalmente veremos Andrés Caniulef en Palabra de Honor dando a conocer que hace ocho años que vive con VIH.

En el artículo publicado, el periodista relató los episodios que lo alertaron respecto a que algo no estaba bien con su cuerpo. Ahí explicó que todo comenzó en 2017 cuando trabajaba en el matinal de Chilevisión que “comencé a enfermarme mucho“.

“Resfríos, alergias, en un momento me dio hasta anemia y de pronto, paperas“, relató. Fue Paulina Rojas, su compañera en el programa, quien lo instó a ir al médico. Fue a uno médico general el que lo mandó a realizarse varios exámenes, entre ellos el del VIH.

Caniulef explicó que “en la clínica me dijeron que si es positivo te llaman y a mí me llamaron. Yo sabía para qué era, sabía que había dado positivo. No le conté a nadie que me había hecho el examen, ni fui a buscar el resultado”.

“Me dio miedo, me dio vergüenza y me fui de vacaciones un mes a España. Cuando volví a Chile estuve dos meses sin querer saber del examen”, reconoció.

Durante su viaje a Europa, el comunicador recordó que tuvo “pensamientos fatalistas” y que entró en un “loop de cómo voy a enfrentarlo, cómo le voy a contar a mi familia, qué iba a significar en m vida, si me iba a morir. También renegar de ese resultado. Me empecé a sentir mal sicológica y físicamente”.

Sin embargo, tras posponer durante meses el resultado que ya conocía, aseguró que “me estaba sintiendo muy mal”. En ese sentido explicó que “te empiezas a sentir débil, muchos resfríos, alergias, dolores. Empiezas a saber que tu cuerpo está mal, que estás fatigado todo el día”.

Finalmente, fue un hecho en particular que lo hizo reaccionar. “Me hice una herida en la piel y no cicatrizaba. Ese fue el detonante y fui al médico para comenzar el tratamiento”, afirmó.

“Se puede vivir con VIH”

Consultado sobre por qué quiso dar a conocer su diagnóstico de VIH ocho años después, Andrés Caniulef explicó que debido al estigma que aún existe sobre la enfermedad, hay muchas personas que no se realizan el examen por miedo.

“Hay muchas personas que terminan falleciendo porque tienen miedo, vergüenza, porque no son capaces de enfrentar el diagnóstico. Quiero entregar ese mensaje: sí es un impacto para ti y todos tus cercanos, pero va a estar todo bien. Se puede vivir con VIH“, sentenció.