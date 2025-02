VIDEO – Pamela Díaz sufrió problema de salud y abandonó Hay Que Decirlo

Actualizado el 12 de Febrero de 2025

La animadora se vio preocupada gran parte del programa por lo que le ocurrió, asi que decidió acudir a una clínica.

Pamela Díaz se vio en la obligación de abandonar abruptamente la edición de este miércoles de ¡Hay Que Decirlo! debido a una problema de salud que la venía aquejando desde hace unos días.

Fue la misma animadora quien explicó a sus compañeros que desde que regresó de Perú que ha sentido algo extraño en su boca. “Hace como dos días me dio algo raro. Le dije a la Vero que cuando hablo se me va la boca para el lado, y cuando leí recién la mención de Hites se me dobló la lengua”, contó.

“Es como que me dio como un aire o estoy neurótica“, mencionó Díaz, quien continuó siendo parte del programa, pero en varias ocasiones no dejó de tocarse la boca, dando cuenta de la preocupación que sentía por lo que le estaba pasando.

Fue finalmente tras una pausa comercial que Pamela Díaz ya no se encontraba en el estudio e Ignacio Gutiérrez comunicó que debido a su problema de salud, decidió acudir a una clínica para saber qué era lo que le ocurría.

“La Pamela recién se fue a un recinto asistencial, junto a parte del equipo”, comunicó el periodista, detallando que “antes del programa manifestó que tenía alguna molestia y evidentemente, tiene la cara algo chueca y lo que tiene que hacer ahora es ir a urgencias y revisarse”.