VIDEO – Con confesiones y aparición de su familia: así será el documental de Tonka Tomicic

17 de Febrero de 2025

La animadora compartió un tráiler donde se ve que revelará inéditos detalles de su vida personal y de su vinculación al Caso Relojes.

Luego de borrar todas sus publicaciones de Instagram, Tonka Tomicic sorprendió al anunciar que estrenará un documental que se titulará Tonka: lo que soy, en el que relatará con su propia voz detalles de su vida tras el Caso Relojes.

La animadora revelará su versión de los acontecimientos y cómo han sido sus últimos años, después de estar alejada de la pantalla.

“Soy Tonka Tomicic Petric. Diseñadora, modelo, animadora, aprendiz de bailarina, cocinera, lectora voraz, entreno casi a diario, soy alegre, soy hermana, amiga, tía, hija y perruna. Aquí estoy, en lo cotidiano, lo íntimo, en el amor con las personas que quiero, que amo. Lo que soy”, escribió Tomicic junto a un tráiler.

Así será el documental de Tonka Tomicic

El avance del documental comienza mostrando a Tonka Tomicic ,visiblemente emocionada, diciendo: “Esta historia se ha contado a través de voces de otros, pero nunca con mi voz. Eso es responsabilidad mía, yo lo asumo, porque me cuesta hablar de mí”.

“Sentí que la vida se me vino encima, me sentí muy imbécil”, afirmó la comunicadora, haciendo referencia al Caso Relojes, en el que está involucrado su ex marido, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

En el registro también se puede ver a Tonka compartiendo con su familia, en la playa y en distintos lugares, tanto frente a las cámaras como en la soledad de la naturaleza.

Además, la animadora explicó “sentí que tenía que vivir el infierno, mi propio infierno porque no quería que se me olvidara”.

Pero eso no es todo, ya que también se la ve haciendo algunas confesiones sobre su vida personal, como cuando aseguró: “Me encantaría ser mamá”.

Para cerrar el tráiler, Tomicic afirmó: “Soy muy de lamerme mis heridas sola. Me escondo, pero yo me veo mis cicatrices y cuando las veo, me gustan, porque me marcan y me demuestran todas las veces que me he levantado y me voy a volver a levantar una y otra vez”.

Tonka aún no ha revelado detalles sobre la plataforma en la que se podrá ver su documental, ni ha dado pistas sobre su fecha de lanzamiento.