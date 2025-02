Cuáles son los problemas que tiene Mega Go y que motivaron el oficio del Sernac contra Mega

20 de Febrero de 2025

Los problemas que denunciaron los usuarios se arrastran desde hace dos meses a un año y toma relevancia, tomando en cuenta que muchos esperan ver el Festival en esta plataforma.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) puso sus ojos en Mega Go, plataforma de streaming por la que ofició Mega debido a reclamos de sus usuarios.

En un comunicado publicado en su sitio web, el organismo detalló que este servicio se presenta como “como una plataforma para mirar teleseries y otros contenidos en el lugar que quieras y a la hora que quieras“.

Sin embargo, desde hace dos meses a un año, los clientes han reportado diversos problemas, por lo que no se estaría cumpliendo lo que se ofrece.

En uno de los comentarios que expuso el Sernac se detalla que “llevo ya dos meses con la aplicación de Mega Go y cada vez que intento usarla se cae y no deja ver absolutamente nada. He intentado en distintas horas y dispositivos, pero nada cambia. Debo estar más de 15 minutos para poder lograr ver un capítulo”.

“La plataforma Mega Go y la aplicación móvil no funcionan, ninguna carga los videos de las teleseries, la página y la app se caen cada cinco minutos. Es imposible ver una teleserie y no es tema de internet. Este problema lleva más de un año”, consigna otra queja.

A raíz de esto es que el Sernac ofició a Mega para que “entre otras cosas, informe los motivos de la situación antes descrita, y medidas implementadas para asegurar la calidad en la prestación del servicio”.

Junto con eso, buscan que se aclare cuántos reclamos han recibido por los hechos expuestos, las respuestas que han entregado y qué medidas compensatorias mantendrá con consumidores que presenten sus reclamos tanto en su plataforma como en el mismo organismo.

El oficio del Sernac contra Mega por Mega Go toma relevancia, tomando en cuenta que esta plataforma será utilizada por sus usuarios para ver el Festival de Viña del Mar 2025, además de disfrutar de contenido exclusivo del evento.

Esto podría “generar mayor interés para contratar el servicio y a su vez, mayores consumidores con problemas“.