Alessandri anuncia voto a favor de la UDI en AC contra Grau: “El peor escenario es la división de los votos oficialistas”

“El texto nos da garantías de que fue hecho seriamente, de que efectivamente hay una vulneración constitucional”, justificó el presidente de la Cámara.

Luego de que el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, anunciara que la colectividad que dirige no firmará la acusación constitucional que libertarios y republicanos empujan contra el exministro Nicolás Grau (FA), el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), se ciñó a esa postura, pero aclaró que sí votarán a favor del libelo.

En conversación con radio Infinita, Alessandri aseveró este viernes que “revisado el texto, que nos llegó antes de ayer en la noche, la UDI resolvió no firmarla pero sí apoyarla, sí votarla a favor en la Cámara. Y esto por una razón muy clara, el texto nos da garantías de que fue hecho seriamente, de que efectivamente hay una vulneración constitucional, hay números que fueron inflados, ocultados o mal expuestos en las finanzas públicas”.

“Esto requería, en lo político, mayor coordinación, ver cómo afectaba la votación de la ley de reconstrucción, agrupar a todo el sector cercano al oficialismo y tomar una decisión tan importante como esta, juntos”, reconoció.

Sin embargo, como esa coordinación no ocurrió, según reconoció el propio Alessandri, “el peor escenario es la división de los votos oficialistas en la Cámara“. “No fuimos incluidos en la decisión, en la coordinación”, añadió en alusión al libelo que anunciaron en paralelo diputados del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario hace poco más de una semana, por los errores en la proyección de la deuda en los que habría incurrido el exministro de Hacienda.

Junto con ello, expresó su disposición para “poner nuestros votos para evitar el primer peor escenario que es dividir el oficialismo. Y vamos a trabajar para que logre los votos”.