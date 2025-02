Karen Paola destruye sin piedad a la organización de la Gala de Viña: “Ha sido bien penca, me da mucha pena”

22 de Febrero de 2025

La cantante manifestó su descontento tras su tardío ingreso a la alfombra roja, asegurando que "se pasó a llevar a mucha gente".

Karen Paola Bejarano estalló y realizó una lapidaria crítica en contra de la organización de la Gala de Viña 2025, producto de su tardía aparición en el evento.

En su descargo a través de redes sociales, la cantante comentó que desde la organización le dijeron que ella ingresaría a la alfombra roja a eso de las 22:30 horas. Sin embargo, lo terminó haciendo casi a las 02:00 horas de la madrugada.

La feroz crítica de Karen Paola a la organización de la Gala de Viña 2025

Karen Paola por medio de una transmisión en vivo, partió diciendo que “estuve de pie todo ese rato, sin siquiera un lugar donde sentarme. Fue angustiante”.

A lo que añadió: “Necesitaba desahogarme con esto, porque lo encuentro una falta de respeto. Cuando a uno lo invitan a un lugar, uno espera que lo reciban de buena forma, y eso no pasó”.

Siguiendo en esa línea, Karen Bejarano expresó que “me sentí ajena, me sentí en un lugar en el que estaba estorbando, sentí que no pertenecía. Y, claramente, parece que no pertenezco”.

“Y está bien no pertenecer, pero entonces no me inviten si no quieren hacerme pasar“, fustigó.

Tras ello, la cantante manifestó su descontento debido a que para asistir a la Gala de Viña hay que considerar una “inversión de tiempo, trabajo y de muchas cosas que quizás, para muchos de ustedes, no son importantes. Pero son estos momentos en los que los diseñadores y orfebres chilenos muestran su trabajo”.

“Tengo mucha rabia y mucha pena, no solo por mí, sino por quienes quedaron atrás sin oportunidad de mostrar su trabajo. Esta es mi protesta”, expresó.