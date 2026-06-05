El descargo de Poduje tras querella en su contra por demolición en El Olivar: “Son unos sinvergüenzas”

Las empresas a cargo de gestionar la entrega de viviendas en Viña del Mar acusaron al ministro de idear un plan para excluirlos del proyecto.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, restó importancia a la querella presentada en su contra por la demolición de casas en El Olivar, en la que se le acusa de haber utilizado el aparato público para cometer delitos como fraude al fisco, prevaricación administrativa reiterada y uso malicioso de instrumento público.

Según reveló T13, la acción judicial fue presentada por la Empresa Social Arquitectura Limitada, que estaba a cargo de la gestión de las viviendas que se entregarían a los afectados por el megaincendio en Viña del Mar en 2024. A juicio de los querellantes, el secretario de Estado ideó un plan para excluirlos del proyecto y así llevarlo a cabo con empresas de su preferencia.

En primer lugar, Poduje arremetió contra la constructora San Sebastián. “Presentamos cuatro querellas contra esta empresa por fraude al fisco, estafa, negociación incompatible dado sus vínculos con funcionarios y con el exdirector del Serviu. Hemos sumariado a inspectores fiscales que no fiscalizaron y probablemente a eso se refiere con las presiones. Esta empresa pretende que nosotros, las casas falladas que nos entregaron, las arreglemos, las reforcemos, cambiemos los materiales para que sean resistentes al fuego, y nosotros no vamos a entregar casas falladas, parchadas o reforzadas”.

“Tienen toda la libertad de presentar las querellas que quieran. Nosotros vamos a seguir adelante, tenemos nuestras propias querellas”, apuntó. Con todo, aseguró que no entregarán viviendas deficientes, aunque las empresas “se querellen acá, en al OEA y en todas partes”. “Vamos a ir a tribunales y exigir que nos devuelvan las platas”, reafirmó.

“Esta empresa vulneró normas de resistencia al fuego en una reconstrucción que está hecha después de un incendio y eso lo detectó la Universidad de Chile y la Ditec. Son unos sinvergüenzas”, zanjó.