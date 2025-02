VIDEO – En pleno show: el inesperado reencuentro del Negro Piñera y Carla Ochoa en la Gala de Viña 2025

Actualizado el 22 de Febrero de 2025

La ex pareja se saludó con un fraterno abrazo ante el aplauso del público en el Sporting.

Miguel Negro Piñera se hizo presente en la Gala de Viña 2025, donde no solo desfiló por la alfombra roja, sino que protagonizó un show junto a la banda instalada en el Sporting, donde tuvo un inesperado reencuentro con Carla Ochoa.

Como un homenaje a su hermano, el fallecido ex presidente Sebastián Piñera, interpretó el tema Un Beso y Una Flor de Nino Bravo.

Pero todo dio un vuelco cuando apareció en escena Ochoa, recordada ex pareja del cantante, quien no dudó en acompañarlo durante su presentación.

La misma ex modelo ya había manifestado su preocupación por Piñera, luego de que se diera a conocer que padecía de leucemia. Ahí, dio cuenta del cariño que aún mantiene tras la relación que tuvieron años atrás, pese a cómo terminó.

Posteriormente, en conversación con José Antonio Neme, Carla Ochoa consignó que al Negro Piñera “no lo veía hace tres años. Esta gala preciosa me dio la oportunidad de volver a abrazarlo. Me gusta verlo con tanto ánimo, alegría y sentido del humor. Qué bien le hace sentir el cariño de toda la gente”.

Por su parte, Piñera no pudo evitar la emoción del momento que estaba viviendo, no solo con su ex pareja, a quien reconoció amar, sino que también con el cariño del público. “Queda Negro para rato“, aseguró.