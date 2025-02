VIDEO – El particular accidente que sufrió Di Mondo con su vestido en pleno programa en vivo: “Se te vio todo”

23 de Febrero de 2025

Al momento de retirarse del programa, Di Mondo tuvo un impasse con su vestuario que no pasó desapercibido, tanto en los panelistas como en redes sociales.

Di Mondo se convirtió en tendencia durante la tarde de este sábado tras sufrir un inesperado impasse en medio de la transmisión en vivo del programa de Mega, Viva Viña, que conduce José Antonio Neme y Fran García-Huidobro.

En aquel espacio televisivo abordaron diferentes temas con respecto a lo que fue la Gala de Viña 2025, como fueron los problemas que surgieron en el backstage y la caótica llegada de Tonka Tomicic y su equipo, lo que provocó una gran polémica.

En este contexto, Di Mondo estuvo entre los invitados del programa, que también contó con la participación de Eugenia Lemus, Daniela Aránguiz, Iván Arenas, Paula Escobar y Michael Roldán.

Allí, el socialité lució una cabellera rubia y un mini vestido de color fuscia, acompañado de unos zapatos del mismo tono. Sin embargo, en el momento en que se retiró del estudio, un error de vestuario generó una ola de reacciones, tanto en el programa como en redes sociales.

Cuando se puso de pie para despedirse de los animadores, a Di Mondo se le subió su vestido y se le vio la ropa interior. Ante esto, el panel reaccionó inmediatamente con gritos y diferentes comentarios que pusieron en alerta al fashionista, quien no entendía lo que estaba pasado.

Di Mondo preguntó: “¿Qué pasó”. A lo que Daniela Aránguiz le contestó: “No, se te vio todo“.

Tras ello, el socialité bromeó: “Michael me subió el (vestido)”. A lo que agregó: “¿Se vio tanto? ¿De verdad?“.

Por otra parte, la conductora de Viva Viña, Fran García-Huidobro no pudo esconder su risa tras aquella situación. “Me parece una falta de respeto, no voy a grabar un video. Me parece una falta de respeto“, dijo bromeando.