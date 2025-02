“Me acerco por aquí para pedir disculpas”: el mensaje de George Harris tras su fracaso en Viña 2025

25 de Febrero de 2025

El humorista reveló cómo se ha sentido tras su paso por la Quinta Vergara, agradeció a su público y se refirió a sus futuros shows en Chile.

El comediante venezolano George Harris fue el primer encargado de hacer reír al Monstruo en el Festival de Viña 2025, y su debut estuvo marcado por las pifias y gritos de apoyo de sus seguidores.

Su rutina no estuvo exenta de complicaciones, ya que en un momento incluso se puso a pelear con gente del público, lo que provocó un tenso enfrentamiento que solo fue escalando. Esta situación llevó a que Harris abandonara el escenario en dos ocasiones.

Horas después, el humorista se refirió a su experiencia en la Quinta Vergara mediante una publicación en sus redes sociales, donde agradeció el cariño recibido, la oportunidad y compartió cómo se siente tras lo ocurrido

El mensaje de George Harris tras su fracaso en Viña 2025

“Como pueden imaginar he pasado un día bajo. Ya a un paso de regresar a mi casa, loco por volver y bajarle volumen a tanto ruido mediático. Me acerco por aquí para pedir disculpas a las miles de personas que se acercaron ayer al Festival Viña del Mar para disfrutar de un buen show de comedia aunque me fue imposible ejecutarlo”, comenzó diciendo el humorista en un post de Instagram.

“Quienes estuvieron en el espectáculo saben de lo que me refiero. Pero el motivo principal de mis palabras esta noche no es para crear división y más controversia sino para agradecer a todos”, sostuvo Harris más pacífico.

Luego, el comediante se tomó un momento para agradecer a Mega por la invitación y por considerarlo dentro de la parilla de artistas. “Para mí lo más importante es agradecer a los asistentes que sí fueron a ver el show. A mis amigos chilenos (que son muchos y no generalizo por unos pocos) y a mis hermanos venezolanos”.

Tras esto, Harris se refirió a un futuro regreso para compartir con el público chileno: “Muchachos, les prometo que nos reencontraremos en otros escenarios, de eso no me cabe duda. ¡Gracias por esperarme, llevar sus carteles, el cariño, los gritos y sus aplausos. Lo valoro enormemente”.

“Mil bendiciones para todos. Pronto hacemos un live y conversamos. Por los momentos lo mejor es no actuar en caliente. Dios está con nosotros así se vea oscura la noche. Mil bendiciones para toda mi comunidad venezolana en Chile. Los quiero en grande”, cerró diciendo el humorista.