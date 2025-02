VIDEO – Revive la rutina de George Harris en la primera noche del Festival de Viña 2025

Actualizado el 24 de Febrero de 2025

La rutina del comediante venezolano George Harris no logró conquistar al público y hasta se enfrentó con el Monstruo en el Festival de Viña 2025.

Compartir

Menos de 50 minutos sobre el escenario de la Quinta Vergara alcanzó a estar el humorista venezolano George Harris, en la primera noche del Festival de Viña 2025.

Con una rutina que nunca consiguió conectar con el público nacional, el artista con 20 años de experiencia sí recibió el apoyo de sus compatriotas en la galería.

Con historias largas que no consiguieron enganchar a la audiencia y desafiando al público más que intentar conquistarlo, George Harris no supo revertir las primeras pifias.

De hecho, incluso se enfrentó con el Monstruo apuntando a sus años de carrera y a alguien que le gritó que era fome le respondió: “Ojalá tengas la carrera que tengo yo“.

Revive el show de George Harris en el Festival de Viña 2025

La mala onda que se generó con los asistentes incluso hizo que los animadores, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, salieran al escenario a intentar calmar los ánimos. En ese momento le recomendaron al artista que no se peleara con la galería.

Poco antes George Harris le había dicho a los presentes que “si quieren que me vaya, yo no tengo problemas y me voy“.

Al final la rutina del humorista venezolano se prolongó por menos de 50 minutos antes de que se retirara del escenario entre las pifias del público.

Para revivir la rutina de George Harris hay que inscribirse la plataforma online Megago, perteneciente a Mega, el canal oficial del Festival de Viña 2025.