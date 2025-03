VIDEO- Los dichos de José Antonio Neme que anticiparon la decisión de Mega de no sacarlo de Mucho Gusto

Actualizado el 7 de Marzo de 2025

El canal confirmó que los cambios que anunciaron en los rostros de su parrilla se postergarán.

José Antonio Neme está acaparando toda la atención debido a los recientes cambios anunciados por Mega, los cuales lo dejarían fuera del Mucho Gusto, una decisión que parece estar en veremos, ya que el canal confirmó que dichos cambios se postergarán.

Un día antes de esta polémica, el animador se refirió al tema en el programa Plan Perfecto, donde se sinceró sobre su salida del espacio matutino después de diez años. Incluso, el comunicador fue consultado sobre algunos de sus comentarios, en los que bromeó con la posibilidad de que la señal se arrepintiera de su decisión.

Neme habla sobre su salida del Mucho Gusto

Sobre la decisión de Mega, José Antonio Neme explicó al programa de espectáculos: “Me siento bien, me siento tranquilo. Hay un equipo súper afiatado, hay un proyecto interesante. Uno entra y sale de los horarios, además, me lo tomo como con cierta normalidad”.

Luego, desde Plan Perfecto le consultaron por la posibilidad de extender su estadía en marzo en el matinal. “Yo hago lo que me pidan, yo hago lo que me pidan. Me imagino que el canal evaluará el mejor momento o a lo mejor va a haber que pilotear un poquito”, respondió Neme.

Instantes más tarde, en el programa recordaron cuando el periodista bromeó días atrás, en medio del programa satélite del Festival de Viña, sobre la posibilidad de que no se llevaran a cabo los cambios:

“Reconsideren su decisión. Uno puede tomar en la vida decisiones y reconsiderarlas. Yo los llamo a reconsiderar la decisión después de los buenos resultados que hemos obtenido”, dijo en su momento.

“¿Habrán reconsiderado su decisión?”, le preguntó una notera, a lo que Neme contestó: “Eso tendrían que preguntárselo al canal. Pero fue una broma. La verdad, no me preocupa, yo el matinal lo he hecho muchos años con mucho éxito y voy ahora a otro programa y después podría volver”.

Luego, se sinceró al explicar que su salida le dejaba sentimientos encontrados: “Me voy con el trabajo bien hecho, tengo una satisfacción de cuando uno hace bien una pega (…) Una parte de mi vida igual se queda ahí, de mi vida profesional sobre todo, es un duelo igual”.