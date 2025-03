Neme abordó su regreso a Mucho Gusto tras debacle en Mega: “Soy un funcionario obediente”

10 de Marzo de 2025

El animador prepara su regreso al matinal luego que Mega diera marcha atrás a una serie de cambios que se realizarían durante estos días.

La atención sigue centrada en Mega, y a días de que la señal confirmara la postergación de sus cambios, José Antonio Neme se sinceró sobre su regreso al Mucho Gusto.

En conversación con EL DÍNAMO, el animador explicó que está tranquilo, pese a las polémicas que han resonado en los últimos días y que lo han involucrado.

Sobre su vuelta al programa matinal, el conductor dijo: “Lo que el canal quiera. Yo soy un funcionario obediente. Si me piden volver al programa lo hago, y lo hago feliz”.

En esa línea, Neme afirmó sentirse cómodo con su regreso: “Es un programa que quiero mucho y que me da mucha satisfacción. Quiero mucho a la Karen Doggenweiler, así que para mí me parece una posición bastante cómoda, no tengo problema con eso”.

En cuanto al día en que volverá a aparecer en pantalla, José Antonio Neme confesó que desde este martes 11 de marzo estará en el Mucho Gusto.

En esta ocasión, el periodista afirmó que buscará: “tratar de darle a la audiencia compañía, entretención, información y no traspasarle problemas que son internos nuestros”.

Sobre la decisión de no realizar finalmente los cambios previstos en Mega, el comunicador aseguró que “fue algo que estuvo mal manejado, quizás con un timing complejo. A lo mejor se requería más tiempo, haberle dado una vuelta más. A lo mejor requería otros estándares”.