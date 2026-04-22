Ni la captura de Maduro ni la liberación de 700 presos políticos frenó la represión en Venezuela

Amnistía Internacional aseveró que la amnistía que impulsó Delcy Rodríguez se aplica “de manera discrecional para decir qué personas deben ser liberadas y quiénes no”.

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El aparato represivo del Estado continúa vigente en Venezuela pese a la caída de Nicolás Maduro y a la liberación de cientos de presos políticos tras la amnistía impulsada por Delcy Rodríguez, de acuerdo con lo reportado por Amnistía Internacional (AI).

Según recalcó la directora de investigación para las Américas de AI, Valentina Ballesta, “el aparato represivo sigue totalmente vigente“.

“No ha habido ningún mecanismo, ninguna política adoptada por el gobierno de Delcy Rodríguez en torno al desmantelamiento real de la política represiva“, enfatizó.

Ley de amnistía no ha terminado con la represión en Venezuela

Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, alrededor de 700 personas han sido excarceladas, entre ellas varios dirigentes de la oposición.

No obstante, la ONG Foro Penal denunció que alrededor de 500 presos políticos continúan tras las rejas, pese a la ley de amnistía que promulgó Delcy Rodríguez bajo la presión de la administración Trump.

En esa línea, desde AI se recalcó que la amnistía no es automática en Venezuela y que cada caso se tramita en un tribunal.

Al respecto, Valentina Ballesta reveló que dicha amnistía se aplica “de manera discrecional para decir qué personas deben ser liberadas y quiénes no“.

Ahondó en el tema y sostuvo que el gobierno interino que encabeza Rodríguez solo ha efectuado cambios en su gabinete con el propósito de “consolidar algún tipo de control” de la población.

Cabe mencionar que la cárcel del Helicoide, cuyo cierre anunció la presidenta poco después de llegar al poder, todavía continúa funcionando como centro de detención.