Guerra en Irán: quiebre entre negociadores civiles y Guardia Revolucionaria impide el acuerdo con EE.UU.

A ello se suma el hecho de que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, se mantiene oculto y apenas se comunica.

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Los esfuerzos de la comunidad internacional para que Irán y Estados Unidos logren un acuerdo que ponga fin al conflicto en Medio Oriente se están enfrentando a un problema no previsto: el quiebre entre la Guardia Revolucionaria y los negociadores civiles del país persa.

Si bien son múltiples los episodios que demuestran los distintos objetivos que tienen ambas instancias, el más evidente ocurrió luego de que el pasado viernes el canciller iraní, Abbas Araghchi, anunció la reapertura del estrecho de Ormuz, tras lo cual la Guardia Revolucionaria Islámica se negó a implementarla.

De hecho, a continuación los voceros de la guardia atacaron públicamente al ministro de Asuntos Exteriores, lo que hizo más patente aún el enfrentamiento entre civiles y militares respecto de la estrategia ante el conflicto.

A lo anterior se suma el hecho de que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, se mantiene oculto y apenas se comunica.

Fractura total entre Guardia Revolucionaria y negociadores civiles

“Hemos constatado una fractura absoluta dentro de Irán entre los negociadores y los militares, sin que ninguna de las partes tenga acceso al líder supremo, que no responde”, declaró un funcionario estadounidense citado por Axios.

De acuerdo con el medio, los funcionarios estadounidenses comenzaron a percibir las divisiones tras la primera ronda de conversaciones en Islamabad, la capital de Pakistán.

Según apuntaron, allí el comandante de la Guardia Revolucionaria, general Ahmad Vahidi, y sus oficiales más cercanos rechazaron gran parte de lo que habían discutido los propios negociadores iraníes.

Este quiebre ha provocado que, si bien los enviados por Trump estiman que es posible alcanzar un acuerdo con su contraparte iraní, les preocupa que no haya nadie en Teherán con la autoridad suficiente para refrendar el tratado.

Tal sería el quiebre entre ambas partes, que la cadena Fox afirmó este miércoles que el ala dura del régimen islámico estaría intentando tomar el poder y poner fin a las negociaciones con Estados Unidos, para lo cual habrían tomado a Mojtaba Jamenei de rehén, una inforación que ningún otro medio ratificó.