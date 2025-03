Tras cariñosas dedicatorias en el REC 2025: la fugaz historia de amor entre Álvaro Henríquez y Julieta Venegas

Actualizado el 17 de Marzo de 2025

Dedicatorias, un corto matrimonio y una infidelidad. La historia de amor entre ambos cantantes se remonta a finales de los 90.

Compartir

Frente a más de 175 mil personas, Álvaro Henríquez lanzó un guiño a la cantante mexicana Julieta Venegas sobre el escenario del Festival REC 2025. “La siguiente canción se la dedico a la querida y amada Julieta Venegas”, dijo el vocalista de Los Tres antes de comenzar a tocar Amor Violento. La banda, que era uno de los headliners, se presentó la jornada del sábado en la décima edición del certamen gratuito.

La artista mexicana también era parte del cronograma del evento. Consultado por la prensa tras la mención a Venegas, Henríquez comentó a La Tercera que decidió hacerlo “porque la vi antes. Nos saludamos“. En la antesala del show de la banda nacional, Julieta Venegas y Álvaro Henríquez se alcanzaron a reunir. “Aún la amo. La quiero. ¿Eso querías saber?“, añadió con una sonrisa discreta.

La respuesta no tardó en llegar. “Le quiero dedicar esta canción a mi familia penquista, a mi familia chilena. A mi adorado Álvaro, que es alguien que quiero muchísimo. A Chile, a Oli (Henríquez). A toda la familia Henríquez Pettinelli, siempre ha sido una familia maravillosa que guardo mucho en mi corazón”, dijo la mexicana en su propio show durante la jornada del domingo al introducir Lento.

Registros fotográficos identificaron a Álvaro Henríquez a un costado del escenario, viendo en primera fila la actuación de quien fuera su ex pareja.

Durante esta jornada, Álvaro Henríquez publicó en su cuenta de Instagram fotografías del encuentro que mantuvo con Julieta Venegas. “¡Álvaro qué lindo verte“, comentó la cantante mexicana a través de su cuenta oficial.

Guiños y dedicatorias que no pasaron desapercibidas, entre quienes estuvieron casados a finales de los 90. Una fugaz, pero intensa historia de amor.

Historia de un matrimonio

“A él lo conocí porque es músico. Él vivió siempre en Chile y yo viví siempre en México. Nos casamos, pero cada quién vivió en su país“, contó Venegas en una entrevista el 2023 con Yordi Rosado, reconocido comunicador mexicano.

En 1998, Álvaro Henríquez y Julieta Venegas se transformaron en una de las parejas más famosas de la música latinoamericana tras contraer matrimonio. “Fue muy chistoso, porque primero fue nos casamos y luego resolvamos el tema de dónde vamos a vivir. Y nadie se mudó nunca de su país“, dijo entre risas. “Nunca se resolvió y nos separamos rápido”.

Dos años después, en el 2000, la pareja puso fin a su lazo conyugal. El punto de quiebre tuvo relación con la canción No Me Falles, lanzada por Los Tres un año antes. La balada, que trata de amor y desamor, desencadenó la separación por culpa, en gran parte, de su videoclip.

“Ahora se me hace muy gracioso. Él me escribió una canción súper bonita, muy romántica, que se llamaba No Me Falles, que es hermosa. Pero en el videoclip de esa canción, apareció una actriz con quien él se enamoró y me dejó por ella“, comentó Venegas, refiriéndose a Patricia López, protagonista del video musical y quien luego fue pareja de Henríquez un breve tiempo.

Sin embargo, esa situación no era lo único que provocó que el matrimonio no prosperara. La distancia, jugó un papel fundamental. “Era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro. Eventualmente iba a pasar lo que pasó, pero se me hace muy chistoso que haya sido justo el videoclip de la canción que me escribió, que se llama No Me Falles“, finalizó Venegas. La cantante además aseguró que “adora” a quien ahora es su ex marido.

Venegas terminó formando una familia con el músico argentino Rodrigo García. Henríquez, por su parte, tuvo una hija con la actriz Mariana Loyola, la mencionada Oli en la dedicatoria del fin de semana de la intérprete de Limón y Sal.

Pasó el tiempo y ambos cantantes finalizaron sus relaciones. Hoy las memorias de ese amor siguen más vivas que nunca, con anécdotas y guiños que siguen compartiendo con el público, siendo estas dedicatorias las adquisiciones más recientes a la lista.