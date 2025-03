De homenajear a Gladys Marín a asegurar que “no tocaría para la derecha”: Tommy Rey y su vínculo con la política

Actualizado el 27 de Marzo de 2025

El referente de la música nacional estuvo inscrito durante dos años en el Partido Comunista y se declaró "admirador de Gladys Marín".

La música chilena y el país entero llora la partida de Patricio Zúñiga, más conocido como Tommy Rey, quien falleció a los 80 años. Durante su exitosa carrera en la que se convirtió en todo un referente musical, también tuvo vínculos con la política, estableciendo un fuerte lazo con la difunta dirigente comunista, Gladys Marín.

El cantante, en conversación con The Clinic en 2020, sostuvo que estuvo inscrito en el Partido Comunista por dos años, cuyo periodo lo describió como “muy especial”.

“Por eso le compuse una cumbia a Gladys Marín, la cual se llama Una Mujer llamada Gladys. La grabamos con la orquesta justo cuando ella murió. Fuimos todos al funeral“, dijo el intérprete en aquella ocasión.

En diálogo con Súbela Radio, Tommy Rey también abordó el trasfondo de aquella canción y aseguró que “no lo tocamos en todas partes eso, por supuesto, porque había mucha gente que no estaba de acuerdo con esas ideas, pero yo era admirador de ella, de Gladys Marín”.

En esa línea, Leo Soto, miembro de La Sonora de Tommy Rey, reveló que mantuvieron un estrecho vínculo con la ex figura del Partido Comunista. “Teníamos una afinidad y una amistad bien grande. Una vez nos invitó a tomar once con la familia”, dijo en el mismo programa.

Cómo fue trabajar en tiempos de Dictadura y la negativa de Tommy Rey sobre tocar para la derecha

En otra entrevista, el músico recordó cuando era integrante de la Sonora Palacios y tocaban en los cuarteles militares en plena dictadura.

“Eso era en el tiempo del golpe. No hablaban conmigo porque no era el director, era el cantante solamente, hablaban con los hermanos Palacios por si podíamos ir a tocar. Siempre dijeron que sí y no los culpo, todos teníamos temor en esos años”, comentó Tommy Rey.

A lo que agregó: “De malas ganas yo lo hacía. Porque estaba sucediendo algo terrible en el país en ese momento, no era motivo para celebrar. Ellos bailaban y lo pasaban bien mientras estaba mucha gente sufriendo. Eso me trae un recuerdo muy malo, de mal gusto”.

Siguiendo en esa línea, en 2012 en Radio Cooperativa aseveró que “no tocaría para la derecha, lo he dicho y lo digo, porque siempre hemos trabajado para la Concertación. Sería faltar un poco el respeto, ya que siempre nos han dado trabajo. Personalmente no lo haría”.

“Siempre fui de izquierda, pero no tan metido en la cosa política, son ideas personales y cada uno las tiene que tener”, explicó. Además, declaró que “siempre me gustó Allende (…) Todos los políticos cometen errores, él fue muy presionado y muchos atornillaban al revés en esa época e hicieron que pasara lo que pasó”, cerró en aquella ocasión.