Propuesta de marco regulatorio para el juego en línea en Chile

Actualizado el 1 de Abril de 2025

La legislación debe estar centrada en educar a los usuarios de las casas de apuestas. Cada persona debe conocer cuáles son los límites para jugar de forma responsable.

Hablar de juego legal en Chile es un tema controvertido, especialmente porque no existe un sistema que regule las actividades de apuestas online. Por este motivo, las personas que viven en el país pueden jugar sin tener ningún tipo de penalización.

Pero, cabe recalcar que existen ciertas prohibiciones que impiden que los online casinos in Chile are still illegal, un ente encargado de supervisarlos es la Cámara de Diputados y Senadores. Además, se ha propuesto un nuevo marco regulatorio para regular este sector en Chile, todo con el fin de asegurar su funcionamiento normal.

A continuación, se muestran más detalles sobre lo que incluye esta nueva propuesta legal en materia de juego en línea en Chile:

Propuesta de un marco regulatorio para las actividades de apuestas o juego online

En Chile, la nueva ley propuesta busca dar respaldo, cuidado y seguridad a los jugadores amantes del azar. Por ello, desde 2022, se ha estado trabajando en una ley que pueda proveer todo lo necesario para que el juego en línea sea confiable.

Debido a que se trata de un tema complejo, ha sido la razón por la que ha tardado años trabajándose. Pues, se han generado distintas controversias, tales como los impuestos o tributos a recaudar.

La recaudación fiscal será clave dentro de este nuevo marco regulatorio, obligando a las casas de apuestas a crearse como sociedades anónimas. Además, ahora tendrán que tributar según el impuesto chileno, el cual es del 20%.

Uno de los desafíos más complejos de esta ley en proyecto es familiarizar y educar a los usuarios de las casas de apuestas. Es decir, cada persona tendrá que conocer cómo jugar de forma responsable.

En materia de licencia, solamente las sociedades que tengan licencia para operar por 5 años, de carácter renovable o una licencia temporal de 6 meses, sin posibilidad de renovación, podrán ofrecer sus servicios en materia de juego en línea.

Asimismo, tendrán que hacer un pago por licencia de mil UTM por año en el caso de tener licencia general y 1000 UTM si la licencia es temporal.

Sin embargo, no podrán hacerlo todas las loterías o plataformas que transmitan gráficos, sonidos o mensajes que generen desorden público, afecten a la seguridad nacional, estén dirigidos a menores de edad y dañen la honra de las personas.

Más impuestos según la propuesta del marco regulatorio en Chile

Si las plataformas tienen el objetivo de ofrecer apuestas deportivas, tendrán que desembolsar un 2% de sus ingresos brutos e invertir menos del 1% de ganancias al año en acciones para promover el juego responsable.

Los usuarios tendrán que pagar un tributo, lo que supone un desembolso del 15% de todo lo obtenido en las plataformas de juego online, justo al retirar sus fondos a su cuenta personal.

Se espera que con esta nueva ley se puedan recaudar cerca de 55 millones de dólares por año para el gobierno, así lo declaró Alejandro Weber, Subsecretario de Hacienda.

Situación actual del marco regulatorio en Chile en materia de juego en línea

La propuesta de ley aún no está vigente en Chile, ya que el Congreso continúa trabajando para mejorarlo. El principal motivo es porque tratará de cubrir todo el vacío legal que existe en el juego en línea, reunir impuesto a través de la actividad, resguardar a los usuarios y comprobar el origen de los fondos usados.

El objetivo es crear un marco legal que opere de forma que la competencia y la industria de los juegos de azar operen de forma responsable y confiable. Por medio de estas medidas, Chile cambiará su esquema de regulación hacia algo más efectivo y moderno, brindando mejores beneficios a los jugadores.

Al mismo tiempo, las sesiones de la Comisión dan buenos resultados. Ya algunas enmiendas se han aprobado, dando un enfoque nuevo a la responsabilidad y el juego responsable.

Cada enmienda tiene disposiciones esenciales, tales como la designación de una entidad que certifique la supervisión del cumplimiento legal y técnico de los operadores, prohibir la apertura de perfiles en las plataformas a aquellos con deudas por pensión de alimentos, etc.

De momento, el compromiso con el fortalecimiento de las leyes financieras y promover le juego responsable se ha evidenciado en todos los casos.

Es clave que el proyecto entre en vigencia lo antes posible, ya que los jugadores no se encuentran protegidos por ninguna regulación. También es clave lograr que exista más transparencia de recursos, no importa si provienen de los operadores o son generados por medio de la misma actividad.

Las sociedades constituidas en Chile tendrán que demostrar el origen de los fondos para seguir funcionando, mostrar información de sus acciones y beneficiarios. También, tendrán que reportar cualquier actividad sospechosa de lavado de dinero. Por otra parte, la fiscalización pasará a manos del SCJ, llamado Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar.

Riesgos de los Juegos de Azar y Apuestas Online – Exención de Responsabilidad

Los juegos de azar y las apuestas en línea pueden implicar riesgos financieros y generar problemas de adicción. Se recomienda jugar con responsabilidad y establecer límites de gasto. La participación en estas actividades debe realizarse únicamente por mayores de edad y de acuerdo con la normativa vigente en su país.

Ediciones Giro País SPA no se hace responsable por pérdidas económicas, daños personales o cualquier otra consecuencia derivada del uso de plataformas de juego y apuestas en línea, incluyendo aquellas que puedan surgir a partir de la publicidad exhibida en eldinamo.cl. Cada usuario asume la responsabilidad total de sus decisiones y acciones al participar en este tipo de actividades.